Американцы потеряли Санта-Клауса в небе над Россией

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Согласно информации, полученной из британского таблоида The Mirror, американские военные потеряли Санта-Клауса, когда он пролетал над Россией на своих санях, запряженных оленями. Это произошло в рамках программы Tracks Santa, которую разработал Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента, пишет 360tv.ru.
В 14:12 данные NORAD указывали, что Санта пролетает над Россией и видны некоторые села на Чукотке, Магадане и Камчатском крае. Однако, после этого возникли проблемы с трекером NORAD, и его больше не было видно на радаре.
Пока что неизвестно, сможет ли Санта доставить подарки Владимиру Путину, однако уже доставил около восьми тысяч подарков. В прошлом году все прошло гладко, без каких-либо инцидентов.