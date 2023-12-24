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Updated Сегодня, 15:38

Американцы потеряли Санта-Клауса в небе над Россией

Американцы потеряли Санта-Клауса в небе над Россией

24 декабря 2023, 15:36
Фото: Midjourney
Санта-Клаус пролетел над Россией и пропал с «радаров» NORAD, неизвестно будет ли он доставлять подарки Владимиру Путину, но уже успел доставить 8000 подарков.

Согласно информации, полученной из британского таблоида The Mirror, американские военные потеряли Санта-Клауса, когда он пролетал над Россией на своих санях, запряженных оленями. Это произошло в рамках программы Tracks Santa, которую разработал Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента, пишет 360tv.ru.

В 14:12 данные NORAD указывали, что Санта пролетает над Россией и видны некоторые села на Чукотке, Магадане и Камчатском крае. Однако, после этого возникли проблемы с трекером NORAD, и его больше не было видно на радаре.

Пока что неизвестно, сможет ли Санта доставить подарки Владимиру Путину, однако уже доставил около восьми тысяч подарков. В прошлом году все прошло гладко, без каких-либо инцидентов.

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