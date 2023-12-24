Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу об убийстве девушки в Пермском крае

Ночью 2 декабря он убедил девушку поехать с собой, по дороге остановился, вывел девушку из салона машины, нанёс ей более 20 ударов ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. После убийства обвиняемый скрылся с места преступления. Утром тело убитой было обнаружено местными жителями, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.