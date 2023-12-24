Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу об убийстве девушки в Пермском крае

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Мужчина задержан и находится под стражей. Напомним, он, житель Пермского муниципального округа, обвиняется в убийстве 21-летней знакомой.
Ночью 2 декабря он убедил девушку поехать с собой, по дороге остановился, вывел девушку из салона машины, нанёс ей более 20 ударов ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. После убийства обвиняемый скрылся с места преступления. Утром тело убитой было обнаружено местными жителями, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Между погибшей и убийцей был конфликт. Девушка попросила знакомых избить мужчину, однако он узнал о ее просьбе и убил её.