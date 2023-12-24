Четверть компаний отказались от новогодних корпоративов в 2023 году

Чаще всего отказ от новогоднего корпоратива связан с тем, что в компании в принципе не принято праздновать наступление Нового года. Еще 24% сообщили, что корпоратива не будет из-за отсутствия бюджета, столько же — что это было решение руководства без объяснения причин. В 2% случаев за отмену праздника высказались сами сотрудники, а 1% просто не успели арендовать площадку под корпоратив.