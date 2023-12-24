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Как работает пермский зоопарк в новогодние праздники и в зимние каникулы?

Как работает пермский зоопарк в новогодние праздники и в зимние каникулы?

24 декабря 2023, 10:04
Фото: ТГ-канал Пермского зоопарка
В новогодние дни Пермский зоопарк не работает, но в зимние каникулы двери зоосада будут открыты, а посетителей ждет интересная программа.

По данным, опубликованным в телеграм-канале Пермского зоопарка, стало известно, как учреждение работает в новогодние каникулы. И зоопарк, и акватеррариум 31 декабря 2023 года и 1 января 2024 года — санитарные дни, зоопарк не работает.
Со 2 января зоопарк и акватеррариум работают в обычном режиме. С этого дня и по 8 января посетителей ожидает интересная программа, подробности которой будут известны позже.

Время работы зоопарка: с 09:00–17:00, касса до 16:00
Время работы акватеррариума: 10:00–18:00, касса до 17:30

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