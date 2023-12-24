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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:31

На международной выставке-форуме «Россия» появился полигональный медведь от Прикамья

На международной выставке-форуме «Россия» появился полигональный медведь от Прикамья

24 декабря 2023, 08:25
Фото: Портал правительства Пермского края
Гости международной выставки-форума «Россия» могут приобрести арт-игрушку Пермского края «Полигональный медведь» и новогодние игрушки с обвинской росписью, яркий узор которой рассказывает о богатстве флоры Прикамья.

Также Прикамье представляет продукцию производителей из Пермского края — кружки и кастрюли Лысьвенского завода эмалированной посуды, нытвенские столовые приборы.

В комнатах-кинотеатрах появились новые ролики о Кунгурской ледяной пещере, этнографическом музее «Хохловка», о природных красотах региона во все времена года, мультимедийный арт-объект виде буквы «П» получил новогоднее украшение.

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и проработает до 12 апреля. Регионы, федеральные ведомства и корпорации представили свои достижения за последние 6 лет.

*Полигональная форма — будто высеченная, многогранная, составленная из конечного числа прямоугольников (плоскостей) форма.

#Пермский край#Вднх#Выставка-форум Россия
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