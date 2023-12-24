На международной выставке-форуме «Россия» появился полигональный медведь от Прикамья

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 08:31
Также Прикамье представляет продукцию производителей из Пермского края — кружки и кастрюли Лысьвенского завода эмалированной посуды, нытвенские столовые приборы.
В комнатах-кинотеатрах появились новые ролики о Кунгурской ледяной пещере, этнографическом музее «Хохловка», о природных красотах региона во все времена года, мультимедийный арт-объект виде буквы «П» получил новогоднее украшение.
Выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и проработает до 12 апреля. Регионы, федеральные ведомства и корпорации представили свои достижения за последние 6 лет.
*Полигональная форма — будто высеченная, многогранная, составленная из конечного числа прямоугольников (плоскостей) форма.