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Путин примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС

Путин примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС

24 декабря 2023, 15:00
Фото: 1MI
Следующая неделя для Путина будет напряженной, включая участие в заседании Госсовета, саммитах СНГ и Евразийского экономического союза, после чего он планирует отдохнуть в период зимних праздников.

У российского президента Владимира Путина на предстоящей неделе запланировано много деловых встреч. Он примет участие в заседании Госсовета, посвященном важной роли педагогов и наставников, пишет 360tv.ru.

Заседание Госсовета, организацию которого было поручено соответствующим ведомствам, назначено на 27 декабря. Кроме этого, глава государства также примет участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза. Встречи высшего уровня пройдут в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что после напряженной предновогодней недели Путин планирует отдохнуть. Во время зимних праздников он не собирается ездить никуда. Ожидается, что он частично проведет праздничные дни в отдыхе, а затем вернется к работе, как обычно.

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