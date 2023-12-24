Путин примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС

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У российского президента Владимира Путина на предстоящей неделе запланировано много деловых встреч. Он примет участие в заседании Госсовета, посвященном важной роли педагогов и наставников, пишет 360tv.ru.
Заседание Госсовета, организацию которого было поручено соответствующим ведомствам, назначено на 27 декабря. Кроме этого, глава государства также примет участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза. Встречи высшего уровня пройдут в Санкт-Петербурге.
Сообщается, что после напряженной предновогодней недели Путин планирует отдохнуть. Во время зимних праздников он не собирается ездить никуда. Ожидается, что он частично проведет праздничные дни в отдыхе, а затем вернется к работе, как обычно.