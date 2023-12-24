Соцзащита напоминает: время подавать заявления на получение единого пособия

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Беременные женщины и семьи с детьми, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
12 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения. Действует правило «нулевого» дохода. Учитывается имущественная обеспеченность семьи.
Размер выплат на ребенка будет составлять от 50 до 100% величины прожиточного минимума для детей — 6974 до 13948 рублей в месяц.
Для беременных женщин — от 50 до 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения — от 7648 до 15297 рублей в месяц.
Если у родителей был заработок только от самозанятости, то пособие будет начисляться, если заработок составил более 2 минимальных размеров оплаты труда за год.
Если алименты в заявлении меньше установленных Семейным кодексом, то алименты будут учитываться при расчете дохода:
¼ МРОТ на одного ребенка,
1/3 МРОТ на двоих детей,
½ МРОТ на троих и более детей.
Алименты, которые установлены судом, будут учитываться по фактическому поступлению средств. Например, если судом установлена сумма в 20 тыс. рублей, а поступило 1,5 тыс. рублей, то будут учитывать 1,5 тыс. рублей.
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