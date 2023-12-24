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Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Соцзащита напоминает: время подавать заявления на получение единого пособия

Соцзащита напоминает: время подавать заявления на получение единого пособия

24 декабря 2023, 04:42
Фото: properm.ru
В декабре семьи с детьми и беременные женщины могут подать заявление на получение или продление единого пособия на 2024 год. Рассказываем о правилах получения, что будет и не будет учитываться в доходах семьи.
Сюжет
Пособия

Получатели пособия

Беременные женщины и семьи с детьми, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Период и порядок расчета

12 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения. Действует правило «нулевого» дохода. Учитывается имущественная обеспеченность семьи.

Размер пособия в Пермском крае с 1 января 2024 года

Размер выплат на ребенка будет составлять от 50 до 100% величины прожиточного минимума для детей — 6974 до 13948 рублей в месяц.

Для беременных женщин — от 50 до 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения — от 7648 до 15297 рублей в месяц.

Изменения в правилах учета самозанятых

Если у родителей был заработок только от самозанятости, то пособие будет начисляться, если заработок составил более 2 минимальных размеров оплаты труда за год.


Изменения порядка учета алиментов

Если алименты в заявлении меньше установленных Семейным кодексом, то алименты будут учитываться при расчете дохода:
¼ МРОТ на одного ребенка,
1/3 МРОТ на двоих детей,
½ МРОТ на троих и более детей.

Алименты, которые установлены судом, будут учитываться по фактическому поступлению средств. Например, если судом установлена сумма в 20 тыс. рублей, а поступило 1,5 тыс. рублей, то будут учитывать 1,5 тыс. рублей.

Как оформить единое пособие

Подать заявление для получения единого пособия на 2024 год

  • На Госуслугах
  • в МФЦ
  • в клиентской службе Социального фонда

При обращении за пособием в декабре 2023 года — расчетный период с ноября 2022 по октябрь 2023 года включительно.

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