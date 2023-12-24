properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Ставка за визитку Путина 90-х годов достигла 200 тысяч рублей перед аукционом

Ставка за визитку Путина 90-х годов достигла 200 тысяч рублей перед аукционом

24 декабря 2023, 15:31
Фото: Midjourney
На аукционе в Петербурге ставка на визитку Путина достигла 200 тысяч рублей, на которой присутствуют несколько телефонных номеров, подписанных самим Путиным, а также в прошлом глава правительства продал картину за 37 миллионов рублей.

Цена за визитную карточку Владимира Путина, которую он использовал в 90-е годы, достигла 200 тысяч рублей перед аукционом в Петербурге. Ставка на эту карточку поднялась до такой суммы за пять часов до начала электронного аукциона. Информация об этом поступила от аукционной площадки, пишет 360tv.ru.

На визитке есть несколько телефонных номеров, которые Путин сам лично подписывал. Неделю назад ставка на этот лот выросла до 2,8 тысячи рублей при стартовой цене в одну тысячу рублей. А уже в начале этой недели она достигла 120 тысяч рублей.

В 2009 году, будучи главой правительства, Путин принял участие в создании картины «Узор», которую потом продали на благотворительном аукционе за 37 миллионов рублей.

Подпишитесь
В Октябрьском Пермского края, где сожгли девочку, снова произошло жестокое убийство
Сегодня, 10:19
В Перми — сильный гололёд. Возможны сход снега с крыш, обрыв линий электропередач
Сегодня, 05:33
В Перми на улице Хохрякова на пожаре погибли двое мужчин
Сегодня, 06:13
Соцзащита напоминает: время подавать заявления на получение единого пособия
Сегодня, 04:42
В Пермском крае выросли налоговые поступления от малого и среднего бизнеса
Сегодня, 04:18
Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу об убийстве девушки в Пермском крае
Сегодня, 09:00