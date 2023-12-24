Ставка за визитку Путина 90-х годов достигла 200 тысяч рублей перед аукционом

Цена за визитную карточку Владимира Путина, которую он использовал в 90-е годы, достигла 200 тысяч рублей перед аукционом в Петербурге. Ставка на эту карточку поднялась до такой суммы за пять часов до начала электронного аукциона. Информация об этом поступила от аукционной площадки, пишет 360tv.ru.