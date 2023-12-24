Ставка за визитку Путина 90-х годов достигла 200 тысяч рублей перед аукционом

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Цена за визитную карточку Владимира Путина, которую он использовал в 90-е годы, достигла 200 тысяч рублей перед аукционом в Петербурге. Ставка на эту карточку поднялась до такой суммы за пять часов до начала электронного аукциона. Информация об этом поступила от аукционной площадки, пишет 360tv.ru.
На визитке есть несколько телефонных номеров, которые Путин сам лично подписывал. Неделю назад ставка на этот лот выросла до 2,8 тысячи рублей при стартовой цене в одну тысячу рублей. А уже в начале этой недели она достигла 120 тысяч рублей.
В 2009 году, будучи главой правительства, Путин принял участие в создании картины «Узор», которую потом продали на благотворительном аукционе за 37 миллионов рублей.