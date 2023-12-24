The Guardian: 700 сотрудников Airbus слегли с отравлением после корпоратива

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Корпоратив компании Airbus Atlantic, дочернего предприятия аэрокосмической группы Airbus, закончился случаями массового отравления. По информации издания The Guardian, около 700 сотрудников пострадали после участия в рождественском ужине, пишет 360tv.ru.
Ужин проходил в ресторане, принадлежащем компании, в западной части Франции. Гостям были поданы различные блюда, такие как фуа-гра, морские гребешки и лобстеры. На десерт было предложено мороженое и шоколадный мусс. Из 2600 приглашенных на ужин около 700 почувствовали себя плохо и потребовали медицинской помощи.
Министерство здравоохранения Франции начало расследование, чтобы выяснить причину отравления. Предварительный диагноз указывает на гастроэнтерит. Сотрудники ведомства сообщили, что пока не удалось определить источник возникновения заболевания. Они не исключают, что причиной может быть какая-то бактерия или вирус, передаваемый через пищу. Жалобы заболевших включали рвоту и понос, которые продолжались около суток.
Одна из госпитализированных сотрудниц рассказала о сильных головных болях и рези в животе, которых она никогда не испытывала даже при родах.
Секретарь профсоюза Airbus Atlantic Жан-Клод Ирибаррен сообщил, что ужин был приготовлен в столовой ресторана. Все образцы продуктов были взяты для проведения исследований в органы здравоохранения. Он отметил, что результаты будут получены через несколько дней.
Недавно на Камчатке больше 40 строителей местного аэропорта были доставлены в больницы с признаками отравления. Проведенное расследование Пермского управления Роспотребнадзора выявило, что компания, поставляющая мясо в столовую, не имела соответствующей регистрации в системе ветеринарного контроля.