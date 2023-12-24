The Guardian: 700 сотрудников Airbus слегли с отравлением после корпоратива

Министерство здравоохранения Франции начало расследование, чтобы выяснить причину отравления. Предварительный диагноз указывает на гастроэнтерит. Сотрудники ведомства сообщили, что пока не удалось определить источник возникновения заболевания. Они не исключают, что причиной может быть какая-то бактерия или вирус, передаваемый через пищу. Жалобы заболевших включали рвоту и понос, которые продолжались около суток.