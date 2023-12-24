У убитых в поселке Октябрьском супругов сын находится на СВО в Украине

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Возможной свидетельницей убийства лесника и его жены в поселке Октябрьский Пермского края стала их племянница, — сообщает КП-Пермь. Почему преступник жестоко расправился с супружеской парой, почему не тронул их родственницу, выясняет следствие.
Убитому мужчине 52 года, его жене, воспитателю детского сада, 48 лет. Их сын сейчас служит в зоне СВО на Украине, а дочь работает в Турции. Официального комментария от следственных органов пока нет.