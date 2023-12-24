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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

У убитых в поселке Октябрьском супругов сын находится на СВО в Украине

У убитых в поселке Октябрьском супругов сын находится на СВО в Украине

24 декабря 2023, 13:35
Фото: из группы Реальный Октябрьский
Стали известны подробности жестокого убийства мужа и жены в поселке Октябрьском Пермского края. Неизвестный зарубил их топором, когда они возвращались из бани. У убитых супругов остались двое детей.

Возможной свидетельницей убийства лесника и его жены в поселке Октябрьский Пермского края стала их племянница, — сообщает КП-Пермь. Почему преступник жестоко расправился с супружеской парой, почему не тронул их родственницу, выясняет следствие.

Убитому мужчине 52 года, его жене, воспитателю детского сада, 48 лет. Их сын сейчас служит в зоне СВО на Украине, а дочь работает в Турции. Официального комментария от следственных органов пока нет.

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