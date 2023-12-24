В Александровске Пермского края два дня подряд прощаются с погибшими бойцами СВО

Сегодня, 24 октября в Александровском муниципальном округе Пермского края простились с Иваном Загвоздкиным. Он родился 5 июня 1982 года в многодетной семье, учился и жил в селе Усть — Игум. С июня 2000 года по июнь 2002 года служил в Вооружённых Силах Российской Федерации. На СВО отправился добровольцем, находился на передовой. Как отмечают в официальной группе Александровского округа, он «с честью выполнял сложнейшие задачи». 22 сентября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции Иван Загвоздкин погиб. Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.