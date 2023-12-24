properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Александровске Пермского края два дня подряд прощаются с погибшими бойцами СВО

В Александровске Пермского края два дня подряд прощаются с погибшими бойцами СВО

24 декабря 2023, 13:17
Фото: Группа Александровск в социальной сети
Один из погибших родился в 1984, другой в 1982 годах. Один погиб в июле, другой в сентябре 2023 года.

Сегодня, 24 октября в Александровском муниципальном округе Пермского края простились с Иваном Загвоздкиным. Он родился 5 июня 1982 года в многодетной семье, учился и жил в селе Усть — Игум. С июня 2000 года по июнь 2002 года служил в Вооружённых Силах Российской Федерации. На СВО отправился добровольцем, находился на передовой. Как отмечают в официальной группе Александровского округа, он «с честью выполнял сложнейшие задачи». 22 сентября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции Иван Загвоздкин погиб. Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

Завтра, 25 декабря, Александровский муниципальный округ будет прощаться с Георгием Самыгиным. Церемония прощания будет проводиться в Городском дворце культуры.
Прощание с 10.00 часов. Вынос гроба — в 12.00 часов.

Подпишитесь
В Октябрьском Пермского края, где сожгли девочку, снова произошло жестокое убийство
Сегодня, 10:19
В Перми — сильный гололёд. Возможны сход снега с крыш, обрыв линий электропередач
Сегодня, 05:33
В Перми на улице Хохрякова на пожаре погибли двое мужчин
Сегодня, 06:13
Соцзащита напоминает: время подавать заявления на получение единого пособия
Сегодня, 04:42
В Пермском крае выросли налоговые поступления от малого и среднего бизнеса
Сегодня, 04:18
Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу об убийстве девушки в Пермском крае
Сегодня, 09:00