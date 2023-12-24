В Перми на улице Хохрякова на пожаре погибли двое мужчин

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Первые прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю обнаружили, что происходит открытое горение на всей площади одноэтажного частного деревянного жилого дома.
На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 28 человек личного состава и 6 единиц техники.
Предварительная площадь пожара составила 25 квадратных метров. Двое мужчин погибли на пожаре.
В настоящее время все обстоятельства и причина пожара устанавливаются.