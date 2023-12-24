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В Перми на улице Хохрякова на пожаре погибли двое мужчин

В Перми на улице Хохрякова на пожаре погибли двое мужчин

24 декабря 2023, 06:13
Фото: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
Как сообщили Properm.ru в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, вечером в субботу, 23 декабря, поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Хохрякова.

Первые прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю обнаружили, что происходит открытое горение на всей площади одноэтажного частного деревянного жилого дома.

На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 28 человек личного состава и 6 единиц техники.

Предварительная площадь пожара составила 25 квадратных метров. Двое мужчин погибли на пожаре.

В настоящее время все обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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