В Перми — сильный гололёд. Возможны сход снега с крыш, обрыв линий электропередач

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:44
По данным Пермского ЦГМС 24 декабря в Прикамье ожидаются местами небольшое снег, обледенение ветвей деревьев, проводов и линий электропередач (ЛЭП), на дорогах гололедица. Температура воздуха по краю днем −6, -1°С, в Перми -5, -3°С.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений и перепадом температур возможны: сход снега и льда с крыш; обрывы линий электропередач; аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); образование заторов на дорогах и рост дорожно-транспортных происшествий.
Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья: