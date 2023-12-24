properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В Перми — сильный гололёд. Возможны сход снега с крыш, обрыв линий электропередач

В Перми — сильный гололёд. Возможны сход снега с крыш, обрыв линий электропередач

24 декабря 2023, 05:33
Фото: properm.ru
Ожидается сильная гололедица на дорогах, а также в связи с перепадом температур возможен сход снега и льда с крыш. Министерство территориальной безопасности просит соблюдать рекомендации для населения о соблюдении правил безопасного поведения.

По данным Пермского ЦГМС 24 декабря в Прикамье ожидаются местами небольшое снег, обледенение ветвей деревьев, проводов и линий электропередач (ЛЭП), на дорогах гололедица. Температура воздуха по краю днем −6, -1°С, в Перми -5, -3°С.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений и перепадом температур возможны: сход снега и льда с крыш; обрывы линий электропередач; аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); образование заторов на дорогах и рост дорожно-транспортных происшествий.

Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья:

  • Избегать нахождения под кровлей домов и строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;
  • При авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности.
#Погода#Гололед#Гололедица#Погода пермь#Аномальная погода#Нелетная погода
Подпишитесь
В РЖД объяснили проблемы с безопасностью на станции «Пермь-1» нехваткой денег
Вчера, 13:12
В Москве заинтересовались смертью 4-месячной девочки после пробы манту в Прикамье
Вчера, 14:52
Фотофакт. При установке ледового городка в Перми сломали купол главной новогодней ели
Вчера, 09:25
Партия, от которой на выборы президента шла Собчак, выдвинула нового кандидата
Вчера, 15:03
Коммунисты выдвинули своего кандидата на пост президента РФ. Что о нем известно?
Вчера, 13:47
За сутки жители Пермского края перевели мошенникам 600 тысяч рублей. Как защититься?
Вчера, 06:44