В Перми — сильный гололёд. Возможны сход снега с крыш, обрыв линий электропередач

Ожидается сильная гололедица на дорогах, а также в связи с перепадом температур возможен сход снега и льда с крыш. Министерство территориальной безопасности просит соблюдать рекомендации для населения о соблюдении правил безопасного поведения.

По данным Пермского ЦГМС 24 декабря в Прикамье ожидаются местами небольшое снег, обледенение ветвей деревьев, проводов и линий электропередач (ЛЭП), на дорогах гололедица. Температура воздуха по краю днем −6, -1°С, в Перми -5, -3°С. В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений и перепадом температур возможны: сход снега и льда с крыш; обрывы линий электропередач; аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); образование заторов на дорогах и рост дорожно-транспортных происшествий. Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья: Избегать нахождения под кровлей домов и строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными;

Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда;

Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;

При авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности.