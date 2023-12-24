В Пермском крае выросли налоговые поступления от малого и среднего бизнеса

Субъекты малого и среднего бизнеса являются крупнейшими работодателями края (в этой сфере занято сейчас более 466 тыс. человек и это число постоянно растет). А еще малые и средние предприниматели уплачивают треть всего объема НДФЛ (15,66 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года) и 15% налога на прибыль организаций (10,28 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года).