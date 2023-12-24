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В Пермском крае выросли налоговые поступления от малого и среднего бизнеса

В Пермском крае выросли налоговые поступления от малого и среднего бизнеса

24 декабря 2023, 04:18
Фото: properm.ru
За 10 месяцев 2023 года по сравнению с предыдущим периодом прошлого года сумма поступлений по НДФЛ и налогу на прибыль организаций от субъектов малого и среднего бизнеса выросла на 23%.

Субъекты малого и среднего бизнеса являются крупнейшими работодателями края (в этой сфере занято сейчас более 466 тыс. человек и это число постоянно растет). А еще малые и средние предприниматели уплачивают треть всего объема НДФЛ (15,66 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года) и 15% налога на прибыль организаций (10,28 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года).

По данным Федеральной налоговой службы на сегодняшний день на территории Пермского края осуществляют деятельность более 117 тысяч субъектов предпринимательства (на 1 ноября 2023 года: 49 887 юридических лиц, ИП — 67 534), из которых 84% — это субъекты малого и среднего предпринимательства.

За 10 месяцев 2023 года зарегистрировано более 14 тыс. новых предпринимателей, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За этот же период прекратили деятельность 10,8 тыс. субъектов предпринимательства, что на 18% ниже уровня прошлого года.

Число самозанятых также растет. На конец 2020 года — первого года реализации на территории края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» — число самозанятых составляло 23,7 тыс. человек. Сейчас их количество выросло до 135 тыс. человек. Объем уплаченного самозанятыми налога за 10 месяцев 2023 года составил 329 млн рублей.

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