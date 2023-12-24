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В среднем каждый житель Прикамья должен кредитным организациям 375 тыс. рублей

В среднем каждый житель Прикамья должен кредитным организациям 375 тыс. рублей

24 декабря 2023, 12:40
Фото: 1MI
По данным Банка России, за 9 месяцев текущего года жители Пермского края взяли кредитов более чем на 332 млрд руб. Это на 38% больше показателя за аналогичный период 2022 года.
Сюжет
Деньги

За январь — сентябрь 2023 года банками было выдано 32,4 тыс. ипотечных кредитов на 94,3 млрд рублей, что в полтора раза больше аналогичного периода 2022 года (19,5 тыс. шт. на 49,2 млрд рублей).

По состоянию на 1 октября 2023 г. задолженность по кредитам составила 542,5 млрд рублей — выросла на 19% по отношению к 1 октября 2022 г. (438,0 млрд рублей).

По данным рейтинга закредитованности населения, подготовленному агентством РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики, в Пермском крае на 1 экономически активного жителя приходится 375 тысяч рублей задолженности. Для сравнения, в Республике Удмуртия на 1 жителя приходится 381 тыс. рублей задолженности, в Республике Татарстан — 385 тыс. рублей задолженности, в Свердловской области — 389 тыс. рублей задолженности, в Республике Башкортостан — 391 тыс. рублей задолженности.

Как отмечают в Минэкономразвития Пермского края, сложившийся в Прикамье уровень закредитованности населения связан в том числе с ростом ввода жилья, так как рост строительства сопровождается ростом объема ипотечного кредитования.

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