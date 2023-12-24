Внимание, розыск! В городе Соликамске Пермского края пропал молодой мужчина

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Максим Ушаков, 31 год, житель Соликамска, ушел 17 декабря 2023 года из дома по адресу: улица Набережная, город Соликамск.
Приметы: Рост 175 см, спортивного телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые.
Особые приметы: Носит бороду и усы. Небольшая залысина лобно-теменная.
Был одет: Удлиненный пуховик темно-серого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки темно-серого цвета, черная трикотажная шапка.
Просьба откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем. Телефоны: Волонтёры 8 912 880 41 60 (Волонтеры); Инфорг