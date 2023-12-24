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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Внимание, розыск! В городе Соликамске Пермского края пропал молодой мужчина

Внимание, розыск! В городе Соликамске Пермского края пропал молодой мужчина

24 декабря 2023, 12:16
Мужчина ушел из дома еще 17 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Максим Ушаков, 31 год, житель Соликамска, ушел 17 декабря 2023 года из дома по адресу: улица Набережная, город Соликамск.
Приметы: Рост 175 см, спортивного телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые.
Особые приметы: Носит бороду и усы. Небольшая залысина лобно-теменная.
Был одет: Удлиненный пуховик темно-серого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки темно-серого цвета, черная трикотажная шапка.

Просьба откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем. Телефоны: Волонтёры 8 912 880 41 60 (Волонтеры); Инфорг

#Пропал человек#Розыск#Поиск людей
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