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Published Сегодня, 09:02

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Астролог Павел Глоба раскрыл, кого ждут чудеса в новогоднюю ночь

Астролог Павел Глоба раскрыл, кого ждут чудеса в новогоднюю ночь

25 декабря 2023, 09:02
Фото: ideogram.ai
В новогоднюю ночь следует быть внимательнее к знакам судьбы.

Известный астролог Павел Глоба раскрыл, в чью жизнь в новогоднюю ночь может прийти волна удачи. По словам Глобы, люди, рожденные под созвездием Льва, с высокой вероятностью встретят важного человека — но это будет не вторая половинка в романтическом смысле. Человеком окажется престарелый мужчина. Он окажет помощь не всем, а только настойчивым и талантливым Львам. Благодаря этому загадочному персонажу Львы добьются новых успехов на карьерной лестнице.

А вот для Скорпионов Новый год может принести успехи в другой сфере. Им стоит ждать знакомства, которое перерастет в романтические отношения. Это будут не кратковременные и непрочные отношения, а что-то по-настоящему искреннее, страстное, с нужным уровнем доверия.

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#Общество#Астрологи#Астрология
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