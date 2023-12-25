Астролог Павел Глоба раскрыл, кого ждут чудеса в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Известный астролог Павел Глоба раскрыл, в чью жизнь в новогоднюю ночь может прийти волна удачи. По словам Глобы, люди, рожденные под созвездием Льва, с высокой вероятностью встретят важного человека — но это будет не вторая половинка в романтическом смысле. Человеком окажется престарелый мужчина. Он окажет помощь не всем, а только настойчивым и талантливым Львам. Благодаря этому загадочному персонажу Львы добьются новых успехов на карьерной лестнице.
А вот для Скорпионов Новый год может принести успехи в другой сфере. Им стоит ждать знакомства, которое перерастет в романтические отношения. Это будут не кратковременные и непрочные отношения, а что-то по-настоящему искреннее, страстное, с нужным уровнем доверия.