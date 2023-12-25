«Азот» наградил сотрудников года

В 2023 году мы стабилизировали работу цехов, эффективно распорядились теми средствами, которые были выделены на ремонты и обновление основных фондов. Мы не только работаем надежно, но и имеем возможность строить новые цеха, реализовывать масштабные инвестиционные проекты. В будущем году мы продолжим эту работу.