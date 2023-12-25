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«Азот» наградил сотрудников года

«Азот» наградил сотрудников года

25 декабря 2023, 12:19
В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ состоялся торжественный новогодний вечер, где были названы имена лучших сотрудников 2023 года.

В этом году наград удостоено рекордное количество человек — 78. В торжественной церемонии принимали участие руководители предприятия.

Среди лучших названы те, кто реализовали проекты «Производство NPK-комплекса», «Трансформация процессов погрузки в цехе карбамида для повышения вариативности способов отгрузки и устойчивости продаж», «Автоматизация формирования данных для Балансовой комиссии на дашбордах в Power BI», а также инноваторы, спортсмены, наставники и другие. Приз специальной номинации в рамках Миссии «Уралхима» «Мир без голода» получил главный приборист «Азота» Денис Седавных, который обеспечивает бесперебойное функционирование средств автоматизации предприятия.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

В 2023 году мы стабилизировали работу цехов, эффективно распорядились теми средствами, которые были выделены на ремонты и обновление основных фондов. Мы не только работаем надежно, но и имеем возможность строить новые цеха, реализовывать масштабные инвестиционные проекты. В будущем году мы продолжим эту работу.

После награждения гостей вечера ожидала культурная программа, представленная в общей стилистике торжества — «Взгляд на Восток». Были организованы фотозоны, чайная китайская церемония, караоке, выступление кавер-группы «Импульс» (г. Пермь) и т. д.

#Новости компаний#Экономика
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