«Азот» наградил сотрудников года

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В этом году наград удостоено рекордное количество человек — 78. В торжественной церемонии принимали участие руководители предприятия.
Среди лучших названы те, кто реализовали проекты «Производство NPK-комплекса», «Трансформация процессов погрузки в цехе карбамида для повышения вариативности способов отгрузки и устойчивости продаж», «Автоматизация формирования данных для Балансовой комиссии на дашбордах в Power BI», а также инноваторы, спортсмены, наставники и другие. Приз специальной номинации в рамках Миссии «Уралхима» «Мир без голода» получил главный приборист «Азота» Денис Седавных, который обеспечивает бесперебойное функционирование средств автоматизации предприятия.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
В 2023 году мы стабилизировали работу цехов, эффективно распорядились теми средствами, которые были выделены на ремонты и обновление основных фондов. Мы не только работаем надежно, но и имеем возможность строить новые цеха, реализовывать масштабные инвестиционные проекты. В будущем году мы продолжим эту работу.
После награждения гостей вечера ожидала культурная программа, представленная в общей стилистике торжества — «Взгляд на Восток». Были организованы фотозоны, чайная китайская церемония, караоке, выступление кавер-группы «Импульс» (г. Пермь) и т. д.