Браконьеры из Очера лишились лодки и получили многотысячные штрафы

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». В качестве наказаний браконьерам назначено наказание в виде 600 тыс. рублей штрафа каждому и возложил на них обязанность возместить причиненный ущерб. Кроме того, суд принял решение о конфискации в пользу государства лодки, принадлежащей одному из рыбаков. На автомобили мужчин наложен арест в качестве обеспечительной меры до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа и гражданского иска.