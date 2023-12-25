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Браконьеры из Очера лишились лодки и получили многотысячные штрафы

Браконьеры из Очера лишились лодки и получили многотысячные штрафы

25 декабря 2023, 09:01
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Ущерб, который рыбаки нанесли природе, оценили в 69 тысяч рублей.

Очерский районный суд вынес приговор двум местным жителям. Их признали виновными в браконьерстве, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В апреле в утреннее время участковые уполномоченные полиции совместно с представителем краевого минприроды задержали на Очерском пруду двух местных жителей в возрасте 35 и 38 лет. Вблизи деревни Бурдята мужчины рыбачили в период нереста. При них находились рыболовные сети, гребная лодка и незаконно добытая рыба.

Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил около 69 тыс. рублей.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». В качестве наказаний браконьерам назначено наказание в виде 600 тыс. рублей штрафа каждому и возложил на них обязанность возместить причиненный ущерб. Кроме того, суд принял решение о конфискации в пользу государства лодки, принадлежащей одному из рыбаков. На автомобили мужчин наложен арест в качестве обеспечительной меры до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа и гражданского иска.

#Общество#Браконьеры#Браконьерство#Очер
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