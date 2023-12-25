Дворники и врачи. Специалисты назвали топ самых дефицитных профессий в Пермском крае

В целом на одну вакансию в Прикамье приходится 3,3 активных резюме — это также говорит о дефицита соискателей. По стране ситуация немного лучше — 3,5 резюме, но она также является проблемной. При этом по России ситуация с дворниками немного лучше — 0,7 резюме.