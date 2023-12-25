Дворники и врачи. Специалисты назвали топ самых дефицитных профессий в Пермском крае

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Пермском крае в декабре 2023 года на одну вакансию дворника приходится лишь 0,5 резюме — это самая дефицитная должность в регионе. На втором месте располагаются врачи — 0,7 вакансий на одно резюме. В дефиците также токари и автомойщики — по одному активному резюме на вакансию.
В целом на одну вакансию в Прикамье приходится 3,3 активных резюме — это также говорит о дефицита соискателей. По стране ситуация немного лучше — 3,5 резюме, но она также является проблемной. При этом по России ситуация с дворниками немного лучше — 0,7 резюме.
Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая отметила, что работодатели увеличивают число резюме в этом году, однако количество резюме наоборот уменьшается. Ожидается, что дефицит кадров останется главной проблемой рынка труда и в следующем году.