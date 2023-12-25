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Экс-глава снесенного на Качканаре монастыря открыл буддийский центр под Хохловкой

Экс-глава снесенного на Качканаре монастыря открыл буддийский центр под Хохловкой

25 декабря 2023, 05:05
Фото: Затворный дом во ВКонтакте
Ретритный центр стал местом для медитации, йоги и других духовных практик.

В Пермском крае впервые открылся буддийский ретритный центр. Создателем проекта стал монах Аджан Лугмопа. Затворник получил классическое буддийское образование в Королевском университете Таиланда, сообщает журнал «Буддизм России».

Затворный дом располагается в селе Хохловка, в 5 км от одноименного этнографического музея. Аджан приобрел здание в 2022 году. Сейчас сооружение является местом для медитаций, уединения, йоги и других духовных практик. В центре проведено более 40 ретритов, приезжают буддисты из разных уголков России.

Реализация проекта Затворного дома доктором буддийской философии началась в 2022 году. До этого Лугмопа был активным участником буддийской общины Шедруб Линг, а в 2010–2013 гг. был ее административным руководителем. Напомним, что в марте 2022 года храм был разрушен по инициативе руководства компании «Евраз».

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