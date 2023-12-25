Экс-глава снесенного на Качканаре монастыря открыл буддийский центр под Хохловкой

Реализация проекта Затворного дома доктором буддийской философии началась в 2022 году. До этого Лугмопа был активным участником буддийской общины Шедруб Линг, а в 2010–2013 гг. был ее административным руководителем. Напомним, что в марте 2022 года храм был разрушен по инициативе руководства компании «Евраз».