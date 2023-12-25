Федеральный застройщик «Железно» рассказал об итогах года

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В кризисные и нестабильные времена власти всех стран чаще всего ищут устойчивость в строительстве жилья и инфраструктуры. Среди девелоперов есть и такие, которые не только дают импульс передовым отраслевым исследованиям, но и создают подразделения, занимающиеся такой работой.
Одним из отраслевых новаторов стал федеральный застройщик «Железно». Компания работает более 12 лет и реализовала 20 проектов. «Железно» применяет научный подход к строительству и создает в Перми, Кирове, Ульяновске, Ижевске и Екатеринбурге «умные» среднеэтажные мини-города с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Застройщик уделяет особое внимание вопросам цифровизации.
По рейтингам Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), «Железно» входит в общероссийский ТОП-5 по потребительским качествам жилья и обладает высоким рейтингом надежности. В ноябре текущего года во всероссийский рейтинг лучших российских новостроек по версии ЕРЗ.РФ включены сразу два проекта застройщика: жилой комплекс «ZNAK Город Будущего» в Ижевске находится на третьем месте, а дом бутик-класса «Булычев» в Кирове — на пятом.
Высокие потребительские качества проектов позволили «Железно» быть постоянным участником Всероссийского ТОП-5 девелоперских компаний по потребительским качествам жилья. По состоянию на декабрь текущего года застройщик занимает четвертое место.
Ижевский «ZNAK Город Будущего» завоевал больше всего титулов в конкурсе жилой недвижимости «ТОП ЖК»: сейчас у него три «золота», одно «серебро» и одна «бронза». Например, данный проект был первым как «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ (многоэтажные дома)» и «Лучший жилой комплекс-новостройка в Удмуртской республике». Кроме того, ЖК занимал второе место в номинации «Лучший жилой комплекс новостройка в РФ».
Среди среднеэтажных домов лучшим в этой федеральной номинации становился клубный ЖК «Дивный сад» в Ульяновске. В региональной номинации первыми становились ЖК «Булычев» (Киров) и ЖК ЖК ULTRAGRAD и ULLA (Ульяновск).
ГК «Железно» является четырехкратным победителем и пятнадцатикратным финалистом престижной отраслевой премии URBAN AWARDS. В этом году ЖК ULLA стал лауреатом в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса на территории Приволжского федерального округа», а дом бутик-класса «Булычев» завоевал награду в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс премиум-класса».
Кроме того, работа компании отмечена знаком «Надежный застройщик России».
По словам генерального директора «Железно» Юрия Захарова, 2023 года стал для компании прорывным. Она более чем наполовину расширила географию присутствия, запустив масштабные проекты сразу в двух новых для себя регионах — Пермском крае и Свердловской области.
Юрий Захаров, генеральный директор «Железно»:
— Все кварталы, которые мы строим проектируются и возводятся с технологическим подходом. В своей работе мы используем научно-доказанные отраслевые практики, основанные на проектировании и управлении строительством крупных проектов комплексного развития территории в формате среднеэтажной застройки с использованием IT-технологий, на создании комфортной городской среды, улучшении облика городов.
В Перми началось строительство «Камаполиса» — он расположится на территории 11 га в Дзержинском районе. Жителям «микрогорода будущего» будет открываться живописный вид на Каму. «Камаполис» объединит прошлое и настоящее с его технологической эффективностью и экологичностью. При проектировании архитекторы использовали опыт реновации и преобразования старинных городских районов, таких как Хафен-Сити в Гамбурге и Доклендс в Лондоне. Часть практик адаптированы к требованиям проекта и научному подходу, являющемуся главным принципом застройщика.
В сентябре девелопер выступил с предложением переименовать улицы в Перми в честь знаменитых людей города. В «микрогороде будущего» «Камаполис» могут появиться три новые улицы и сквер. Существующие названия — Лесозаводская и Рыбокоптильная улица, а также остановка «Мясокомбинат» — не отражают промышленное прошлое города, поскольку соответствующие предприятия давно прекратили существование.
В истории Перми есть великие люди, которые посвятили свою жизнь развитию города. Они оставили след в истории, но эта память недоступна для простых жителей. Поэтому «Железно» хочет дать улицам своего будущего проекта имена выдающихся пермяков, с которых можно брать пример. В этом и заключается научный подход, реализуемый на всех этапах строительства ЖК. Если власти Перми одобрят инициативу «Железно», то застройщик станет первым в России, переименовавшим улицы в границах своего ЖК.
Группа компаний «Железно» активно поддерживает спорт, культуру и благотворительность. Для этого реализуется проект #ЖелезноВместе — инициатива девелопера, позволяющая совместно с пермяками формировать городское пространство, наполненное атмосферой любви, добра и взаимопомощи.
В этом году застройщик помог привезти в Пермь выставку современного бурятского художника Зорикто Доржиева, поддержал «Кросс наций», организовал и провел «Чистые игры». Недавно «Железно» помог в организации масштабного детского футбольного турнира совместно с ФК «Амкар Пермь».
Компания всегда выступает за занятия спортом и поддерживает их. При строительстве домов она обустраивает разную инфраструктуру: на улицах предусмотрены велодорожки, в парках оборудованы зоны для активного отдыха, а во дворах — спортивные площадки. По словам директора пермского офиса «Железно» Артема Елесина, в «Камаполисе» появится парк с площадкой, на которой можно будет играть в футбол. Зимой ее можно будет заливать льдом, кататься на коньках и играть в хоккей.
Следующим проектом #ЖелезноВместе стал главный городской каток Перми, который откроется в конце декабря и проработает до марта. Девелопер планирует стать генеральным партнером катка и подготовил много интересных активностей для детей и взрослых на всю зиму.