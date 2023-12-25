Федеральный застройщик «Железно» рассказал об итогах года

В истории Перми есть великие люди, которые посвятили свою жизнь развитию города. Они оставили след в истории, но эта память недоступна для простых жителей. Поэтому «Железно» хочет дать улицам своего будущего проекта имена выдающихся пермяков, с которых можно брать пример. В этом и заключается научный подход, реализуемый на всех этапах строительства ЖК. Если власти Перми одобрят инициативу «Железно», то застройщик станет первым в России, переименовавшим улицы в границах своего ЖК.