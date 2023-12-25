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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Федеральный застройщик «Железно» рассказал об итогах года

Федеральный застройщик «Железно» рассказал об итогах года

25 декабря 2023, 09:27
Фото: пресс-служба «Железно»
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Компания успела зарекомендовать себя как надежного девелопера с научным подходом к строительству. Представители застройщика поделились успехами и планами на будущее.

В кризисные и нестабильные времена власти всех стран чаще всего ищут устойчивость в строительстве жилья и инфраструктуры. Среди девелоперов есть и такие, которые не только дают импульс передовым отраслевым исследованиям, но и создают подразделения, занимающиеся такой работой.

Одним из отраслевых новаторов стал федеральный застройщик «Железно». Компания работает более 12 лет и реализовала 20 проектов. «Железно» применяет научный подход к строительству и создает в Перми, Кирове, Ульяновске, Ижевске и Екатеринбурге «умные» среднеэтажные мини-города с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Застройщик уделяет особое внимание вопросам цифровизации.

Качество работы отмечено на федеральном уровне

По рейтингам Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), «Железно» входит в общероссийский ТОП-5 по потребительским качествам жилья и обладает высоким рейтингом надежности. В ноябре текущего года во всероссийский рейтинг лучших российских новостроек по версии ЕРЗ.РФ включены сразу два проекта застройщика: жилой комплекс «ZNAK Город Будущего» в Ижевске находится на третьем месте, а дом бутик-класса «Булычев» в Кирове — на пятом.

ЖК «ZNAK Город Будущего» в КировеЖК «ZNAK Город Будущего» в Кирове
ЖК «ZNAK Город Будущего» в Кирове
Фото: пресс-служба «Железно»

Высокие потребительские качества проектов позволили «Железно» быть постоянным участником Всероссийского ТОП-5 девелоперских компаний по потребительским качествам жилья. По состоянию на декабрь текущего года застройщик занимает четвертое место.

Ижевский «ZNAK Город Будущего» завоевал больше всего титулов в конкурсе жилой недвижимости «ТОП ЖК»: сейчас у него три «золота», одно «серебро» и одна «бронза». Например, данный проект был первым как «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ (многоэтажные дома)» и «Лучший жилой комплекс-новостройка в Удмуртской республике». Кроме того, ЖК занимал второе место в номинации «Лучший жилой комплекс новостройка в РФ».

ЖК «ZNAK Город Будущего» в ИжевскеЖК «ZNAK Город Будущего» в Ижевске
ЖК «ZNAK Город Будущего» в Ижевске
Фото: пресс-служба «Железно»

Среди среднеэтажных домов лучшим в этой федеральной номинации становился клубный ЖК «Дивный сад» в Ульяновске. В региональной номинации первыми становились ЖК «Булычев» (Киров) и ЖК ЖК ULTRAGRAD и ULLA (Ульяновск).

ГК «Железно» является четырехкратным победителем и пятнадцатикратным финалистом престижной отраслевой премии URBAN AWARDS. В этом году ЖК ULLA стал лауреатом в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса на территории Приволжского федерального округа», а дом бутик-класса «Булычев» завоевал награду в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс премиум-класса».

Кроме того, работа компании отмечена знаком «Надежный застройщик России».

Микрогород будущего — «Камаполис»

По словам генерального директора «Железно» Юрия Захарова, 2023 года стал для компании прорывным. Она более чем наполовину расширила географию присутствия, запустив масштабные проекты сразу в двух новых для себя регионах — Пермском крае и Свердловской области.

Юрий Захаров, генеральный директор «Железно»:

— Все кварталы, которые мы строим проектируются и возводятся с технологическим подходом. В своей работе мы используем научно-доказанные отраслевые практики, основанные на проектировании и управлении строительством крупных проектов комплексного развития территории в формате среднеэтажной застройки с использованием IT-технологий, на создании комфортной городской среды, улучшении облика городов.

В Перми началось строительство «Камаполиса» — он расположится на территории 11 га в Дзержинском районе. Жителям «микрогорода будущего» будет открываться живописный вид на Каму. «Камаполис» объединит прошлое и настоящее с его технологической эффективностью и экологичностью. При проектировании архитекторы использовали опыт реновации и преобразования старинных городских районов, таких как Хафен-Сити в Гамбурге и Доклендс в Лондоне. Часть практик адаптированы к требованиям проекта и научному подходу, являющемуся главным принципом застройщика.

Фото: пресс-служба «Железно»

В сентябре девелопер выступил с предложением переименовать улицы в Перми в честь знаменитых людей города. В «микрогороде будущего» «Камаполис» могут появиться три новые улицы и сквер. Существующие названия — Лесозаводская и Рыбокоптильная улица, а также остановка «Мясокомбинат» — не отражают промышленное прошлое города, поскольку соответствующие предприятия давно прекратили существование.

В истории Перми есть великие люди, которые посвятили свою жизнь развитию города. Они оставили след в истории, но эта память недоступна для простых жителей. Поэтому «Железно» хочет дать улицам своего будущего проекта имена выдающихся пермяков, с которых можно брать пример. В этом и заключается научный подход, реализуемый на всех этапах строительства ЖК. Если власти Перми одобрят инициативу «Железно», то застройщик станет первым в России, переименовавшим улицы в границах своего ЖК.

Фото: пресс-служба «Железно»

Проект #ЖелезноВместе

Группа компаний «Железно» активно поддерживает спорт, культуру и благотворительность. Для этого реализуется проект #ЖелезноВместе — инициатива девелопера, позволяющая совместно с пермяками формировать городское пространство, наполненное атмосферой любви, добра и взаимопомощи.

В этом году застройщик помог привезти в Пермь выставку современного бурятского художника Зорикто Доржиева, поддержал «Кросс наций», организовал и провел «Чистые игры». Недавно «Железно» помог в организации масштабного детского футбольного турнира совместно с ФК «Амкар Пермь».

Компания всегда выступает за занятия спортом и поддерживает их. При строительстве домов она обустраивает разную инфраструктуру: на улицах предусмотрены велодорожки, в парках оборудованы зоны для активного отдыха, а во дворах — спортивные площадки. По словам директора пермского офиса «Железно» Артема Елесина, в «Камаполисе» появится парк с площадкой, на которой можно будет играть в футбол. Зимой ее можно будет заливать льдом, кататься на коньках и играть в хоккей.

Следующим проектом #ЖелезноВместе стал главный городской каток Перми, который откроется в конце декабря и проработает до марта. Девелопер планирует стать генеральным партнером катка и подготовил много интересных активностей для детей и взрослых на всю зиму.

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