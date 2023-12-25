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Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве семьи топором в Пермском крае

Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве семьи топором в Пермском крае

25 декабря 2023, 03:21
Фото: fusionbrain.ai
Двойное убийство произошло еще вечером в субботу.

В центральном аппарате Следственного комитета заинтересовались жестоким убийством в поселке Октябрьский Пермского края. По данным СК, вечером 23 декабря неизвестный пришел в частный дом, где убил мужчину и женщину.

Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений). О ходе расследования уголовного дела должны доложить руководителю СК Александру Бастрыкину.

По данным «КП-Пермь», мужу и жену в Октябрьском зарубили топором, когда они шли из бани. Мужчине — 52 года, он был лесником. Женщине — 48 лет, она работала воспитателем в детском саду. Дочь работает в Турции, а сын является военным — выполняет задачи в ходе специальной военной операции. Нападавшего еще не задержали.

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#Пермь#Убийство#Ск#Октябрьский
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