Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве семьи топором в Пермском крае

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
В центральном аппарате Следственного комитета заинтересовались жестоким убийством в поселке Октябрьский Пермского края. По данным СК, вечером 23 декабря неизвестный пришел в частный дом, где убил мужчину и женщину.
Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений). О ходе расследования уголовного дела должны доложить руководителю СК Александру Бастрыкину.
По данным «КП-Пермь», мужу и жену в Октябрьском зарубили топором, когда они шли из бани. Мужчине — 52 года, он был лесником. Женщине — 48 лет, она работала воспитателем в детском саду. Дочь работает в Турции, а сын является военным — выполняет задачи в ходе специальной военной операции. Нападавшего еще не задержали.