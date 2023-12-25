Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве семьи топором в Пермском крае

По данным «КП-Пермь», мужу и жену в Октябрьском зарубили топором, когда они шли из бани. Мужчине — 52 года, он был лесником. Женщине — 48 лет, она работала воспитателем в детском саду. Дочь работает в Турции, а сын является военным — выполняет задачи в ходе специальной военной операции. Нападавшего еще не задержали.