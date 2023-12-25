ГТЛК: Программа льготного лизинга обеспечит потребность в беспилотниках

Помимо этого, был утверждён План ГГЗ (государственного гражданского заказа) на закупку беспилотных авиационных систем и услуг с их использованием. Базовым поставщиком выступает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Кроме того, она разработала проект по льготному лизингу беспилотных авиасистем, старт которой назначен на начало следующего года. Программа будет стимулировать спрос на БАС и удешевлять их стоимость за счёт серийного производства.