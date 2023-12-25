ГТЛК: Программа льготного лизинга обеспечит потребность в беспилотниках

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В первую очередь, были разработаны и утверждены Нацпроект по развитию беспилотной авиации и План первоочередных действий по его реализации, пишет mkset.ru. Также удалось обосновать существенные средства — 48 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета на развитие отрасли БАС в следующем году.
Помимо этого, был утверждён План ГГЗ (государственного гражданского заказа) на закупку беспилотных авиационных систем и услуг с их использованием. Базовым поставщиком выступает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Кроме того, она разработала проект по льготному лизингу беспилотных авиасистем, старт которой назначен на начало следующего года. Программа будет стимулировать спрос на БАС и удешевлять их стоимость за счёт серийного производства.
Возглавляющий ГТЛК Евгений Дитрих заявил, что Правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей на 2024 год на программу льготного лизинга БАС. Также компания намерена привлечь ещё 600 млн непосредственно с финансового рынка. ГТЛК собирается предоставить в лизинг более 400 БПЛА по льготной ставке — от 3,5% годовых — в следующем году.
ГТЛК ожидает высокого спроса на участие в льготной программе. По словам Евгения Дитриха, лизинг на дроны уже сейчас востребован. До конца этого года в планах компании подписание договоров на поставку в лизинг 200 авиабеспилотников.
Эксперт уверен, что производителям следует уже сейчас готовиться к реализации программы, делая акцент на повышение локализации производства и решение проблемы унификации компонентов. Предстоит разработать единый перечень компонентов, из которых можно создать базу для любого дрона и при необходимости усилить некоторые узлы, например, поставив более мощные батареи. Это позволит удешевить производство беспилотников, так как штучное изготовление компонентов обходится дороже серийного.