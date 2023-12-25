Иван Гайченя рассказал о деятельности «Спецсвязи» и планах предприятия на будущее

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Как пишет newsnn.ru, ссылаясь на комментарий Гайчени, в текущем году на предприятии отмечен рост показателей по каждому из направлений работы.
Прогнозируется, что прирост выручки достигнет примерно 16,8% относительно 2022 года, то есть порядка двух миллиардов рублей в денежном эквиваленте. Это позволило расширить собственный транспортный парк примерно на 15%. Также возросла производительность труда, увеличена заработная плата более чем на 12%.
Кроме того, удалось укрепить правовой статус предприятия в соответствии с актуальными изменениями в ФЗ «О почтовой связи».
По состоянию на сегодняшний день «Спецсвязь» является лидером по доставке специальной корреспонденции, опасных грузов, денежной наличности, изделий оборонно-промышленного назначения, лекарств и драгметаллов в РФ и странах СНГ. Самая внушительная доля перевозок «Спецсвязи» приходится на отправления государственной важности. Сеть филиалов объединяет 77 управлений, 138 отделений и пунктов в каждом из субъектов РФ.
Согласно комментарию Ивана Гайчени, в текущем году предприятию удалось увеличить долю международных грузоперевозок, укрепить связи с иностранными партнерами в Азии, Африке, организовать работу транспортных коридоров в Каспийском и Черном морях. Развитие этого направления он назвал приоритетом 2024 года.
Глава предприятия рассказал также о планируемом пополнении автопарка «Спецсвязи» беспилотным транспортом.
Помимо этого, максимум внимания сосредоточено на цифровизации и ускорении процессов и сервисов. Недавно запущенный проект «Спецсвязи» «Защищенная сеть» позволяет передавать конфиденциальную информацию по зашифрованным каналам связи на российском оборудовании. Примечательно, что специальные документы, содержащие сведения государственной важности, передают строго в бумажном виде.
Гайченя особо отметил, что предприятие отправляет посылки в любые, даже крайне удаленные места и в населенные пункты, где высок риск возникновения катастроф природного характера.
Как сообщает mosobl.kp.ru, в грядущем году ЦИК, как и ранее, обеспечит «Спецсвязь» работой по организации оперативной доставки избирательных бюллетеней в пункты голосования.
«На 2024 год мы также ставим перед собой амбициозные задачи, в том числе прирост основных показателей экономической эффективности деятельности», — сообщил Гайченя.