Иван Гайченя рассказал о деятельности «Спецсвязи» и планах предприятия на будущее

Прогнозируется, что прирост выручки достигнет примерно 16,8% относительно 2022 года, то есть порядка двух миллиардов рублей в денежном эквиваленте. Это позволило расширить собственный транспортный парк примерно на 15%. Также возросла производительность труда, увеличена заработная плата более чем на 12%.