Как будут работать отделения Почты России в новогодние выходные в Прикамье? График

Что касается участков курьерской доставки в Прикамье, то они будут работать по 31 декабря включительно. Выходными для почтовых курьеров станут 1, 2 и 7 января. Участки курьерской доставки отличаются от обычных отделений тем, что там работают только с EMS-отправлениями. Курьеры принимают посылки у клиентов и доставляют их на дом адресату в удобное время. Почтовые отправления, поступившие в такой участок, вручают получателям в течение суток. Также можно самостоятельно забрать и отправить посылку.