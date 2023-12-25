Как будут работать отделения Почты России в новогодние выходные в Прикамье? График

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Стало известно, как будут работать почтовые отделения в Перми и Пермском крае в новогодние праздники. Известно, что воскресенье, 31 декабря, станет выходным для всех филиалов «Почты России» в стране. Кроме того, они не будут работать 1 и 7 января, сообщает пресс-служба АО «Почта России». Почтальоны разнесут пенсии и пособия по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.
В обычном режиме почтовые отделения будут работать 2, 3, 4, 5, 6, 8 января. Уточнить актуальное расписание работы можно в мобильном приложении «Почты России», сообщили в пресс-службе компании.
Что касается участков курьерской доставки в Прикамье, то они будут работать по 31 декабря включительно. Выходными для почтовых курьеров станут 1, 2 и 7 января. Участки курьерской доставки отличаются от обычных отделений тем, что там работают только с EMS-отправлениями. Курьеры принимают посылки у клиентов и доставляют их на дом адресату в удобное время. Почтовые отправления, поступившие в такой участок, вручают получателям в течение суток. Также можно самостоятельно забрать и отправить посылку.