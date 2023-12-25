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Появились фото аварии с четырьмя погибшими в Пермском крае

Как выглядит место аварии, где погибли четыре человека в Пермском крае? Фото

25 декабря 2023, 08:21
Фото: ГИБДД Прикамья

Появились фото аварии с четырьмя погибшими в Пермском крае

Выжить удалось только 16-летнему подростку.
Сюжет
Дтп

Появились кадры смертельной аварии на трассе Пермь — Березники, где погибли четыре человека. Их опубликовала пресс-служба краевой ГИБДД. По словам замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Владимира Першина, авария случилась 25 декабря около 25 декабря.

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. По словам Першина, выжить удалось только 16-летнему парню, который сидел на переднем пассажирском месте — его госпитализировали.

Водитель 1969 года рождения, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка скончались на месте. Еще одна женщина умерла в машине скорой помощи. Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить причины ДТП. Прокуратура Суксунского района проконтролирует ход проверки.

Фото: ГИБДД Прикамья
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#Дтп#Пермь#Авария
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