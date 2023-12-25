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Кунгурячка два месяца истязала годовалого сына

Кунгурячка два месяца истязала годовалого сына

25 декабря 2023, 14:45
Фото: 1MI
Сейчас ребёнок изъят из семьи.
Сюжет
Кунгур

В отношении 25-летней кунгурячки возбуждено уголовное дело. Девушка два месяца истязала собственного сына, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

С июля по август 2023 года подозреваемая, находясь в своей квартире, систематически наносила побои своему годовалому сыну, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения. О совершенном преступлении в полицию сообщили соседи.

В ходе допроса подозреваемая подтвердила свою причастность к совершенному преступлению.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

В настоящее время ребёнок из семьи изъят и помещен в государственное социальное учреждение.

#Общество#Криминал#Кунгур#Насилие#Домашнее насилие#Детское насилие
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