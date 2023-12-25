Кунгурячка два месяца истязала годовалого сына

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В отношении 25-летней кунгурячки возбуждено уголовное дело. Девушка два месяца истязала собственного сына, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
С июля по август 2023 года подозреваемая, находясь в своей квартире, систематически наносила побои своему годовалому сыну, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения. О совершенном преступлении в полицию сообщили соседи.
В ходе допроса подозреваемая подтвердила свою причастность к совершенному преступлению.
Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
В настоящее время ребёнок из семьи изъят и помещен в государственное социальное учреждение.