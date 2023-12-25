На СВО убили 25-летнего разведчика из Пермского края

В 2018 году отслужил в армии, в августе 2023 года решил заключить контракт с Минобороны РФ, отправился на СВО. Рядовой служил оператором расчета радиотехнической разведки. Совсем немного не дожил до дня рождения — убит 6 декабря. Похороны военного состоялись 24 декабря.