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Updated Сегодня, 06:25

На СВО убили 25-летнего разведчика из Пермского края

На СВО убили 25-летнего разведчика из Пермского края

25 декабря 2023, 06:23
Фото: соцсети родственников погибшего
Военный подписал контракт в августе.

Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края в ходе спецоперации. Олег Масленников родился в деревне Шубино Еловского района 16 декабря 1997 года. После окончания школы поступил в Пермский колледж на специальность электромонтер, сообщают чиновники Еловского района в соцсетях.

В 2018 году отслужил в армии, в августе 2023 года решил заключить контракт с Минобороны РФ, отправился на СВО. Рядовой служил оператором расчета радиотехнической разведки. Совсем немного не дожил до дня рождения — убит 6 декабря. Похороны военного состоялись 24 декабря.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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