На СВО убили 25-летнего разведчика из Пермского края

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края в ходе спецоперации. Олег Масленников родился в деревне Шубино Еловского района 16 декабря 1997 года. После окончания школы поступил в Пермский колледж на специальность электромонтер, сообщают чиновники Еловского района в соцсетях.
В 2018 году отслужил в армии, в августе 2023 года решил заключить контракт с Минобороны РФ, отправился на СВО. Рядовой служил оператором расчета радиотехнической разведки. Совсем немного не дожил до дня рождения — убит 6 декабря. Похороны военного состоялись 24 декабря.