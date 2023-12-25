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«Новые люди» представили своего кандидата на президентские выборы

«Новые люди» представили своего кандидата на президентские выборы. Кто он?

25 декабря 2023, 02:38
Фото: соцсети кандидата

«Новые люди» представили своего кандидата на президентские выборы

Пока Владислав Даванков самый молодой кандидат.
Сюжет
Выборы

«Новые люди» выдвинули на президентские выборы вице-спикера Госдумы. По словам лидера партии Алексея Нечаева, они специально выбрали молодого кандидата, так как «завтра Россию строить молодым людям», поэтому нужен человек, «который живет сегодняшним днем, а не оглядывается на прошлое».

Владиславу Даванкову 39 лет. Как вице-спикер Госдумы координирует деятельность комитетов по охране здоровья и культуре. В прошлом году он участвовал в выборах мэра Москвы, где набрал 5,32% голосов и занял четвертое место.

Президентские выборы состоятся в марте 2024 года, они впервые будут проходить в течение нескольких дней.

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#Общество#Выборы
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