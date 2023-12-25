«Новые люди» представили своего кандидата на президентские выборы. Кто он?

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
«Новые люди» выдвинули на президентские выборы вице-спикера Госдумы. По словам лидера партии Алексея Нечаева, они специально выбрали молодого кандидата, так как «завтра Россию строить молодым людям», поэтому нужен человек, «который живет сегодняшним днем, а не оглядывается на прошлое».
Владиславу Даванкову 39 лет. Как вице-спикер Госдумы координирует деятельность комитетов по охране здоровья и культуре. В прошлом году он участвовал в выборах мэра Москвы, где набрал 5,32% голосов и занял четвертое место.
Президентские выборы состоятся в марте 2024 года, они впервые будут проходить в течение нескольких дней.