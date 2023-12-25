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ОМК подарила новогоднее представление для чусовского психологического центра

ОМК подарила новогоднее представление для чусовского психологического центра

25 декабря 2023, 03:13
Фото: пресс-служба ОМК
Предприятие сделало доброй традицией новогодние подарки и настроение для детей.

Чусовской завод ОМК и благотворительный фонд «ОМК-Участие» организовали новогоднее представление в психологическом центре, где проходят реабилитацию десятки детей с инвалидностью и получают поддержку их родители.

Ребятам показали сказочно-музыкальную постановку от пермского театра кукол «Туки-Луки», где дети пели песни, играли на музыкальных инструментах, а затем отправились в интереснейшее путешествие на пароходе «Восход» с отважным капитаном. Благотворительный фонд «ОМК-Участие» подарил ребятам новогодние подарки.

ОМК и управляющий директор чусовского завода, который возглавляет попечительский совет центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, регулярно помогают организовывать выездные консультации узких специалистов для детей с инвалидностью, обучение педагогов, поддерживать материально-техническую базу центра на высоком уровне. На эти цели в этом году направили более 4 млн рублей.

Азат Имамов, управляющий директор чусовского завода ОМК:

— «ОМК и фонд „ОМК-Участие“ — давние друзья и помощники психологического центра. Мы понимаем, как нужны воспитанникам центра не только реабилитация, но и добрые волшебные праздники. И для нас стало хорошей традицией дарить ребятам новогоднее настроение и подарки.

Психологический центр в Чусовом помогает адаптировать детей в учебной деятельности, проводит психолого-медико-педагогическую профилактику и коррекцию отклонений в развитии, оказывает комплексную помощь семьям.

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