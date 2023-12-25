ОМК подарила новогоднее представление для чусовского психологического центра

ОМК и управляющий директор чусовского завода, который возглавляет попечительский совет центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, регулярно помогают организовывать выездные консультации узких специалистов для детей с инвалидностью, обучение педагогов, поддерживать материально-техническую базу центра на высоком уровне. На эти цели в этом году направили более 4 млн рублей.