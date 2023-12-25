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Перед самым Новым годом из Перми запустят прямой рейс в Египет

Перед самым Новым годом из Перми запустят прямой рейс в Египет

25 декабря 2023, 09:10
Фото: 1MI
С 28 декабря 2023 года можно будет улететь в Шарм-эш-Шейх.

Возобновятся прямые вылеты из Перми в Шарм-эль-Шейх. Рейсы до Египта появились в расписании аэропорта Большое Савино. Перевозчиком стал лоукостер AlMasria Universal Airlines.

Летать в Шарм-эль-Шейх можно теперь будет каждые десять дней с 28 декабря 2023 года по 21 марта 2024 года. Также в расписании указаны три прямых рейса еще в один египетский город — Хургаду — 1, 12 и 22 января 2024 года. Обслуживает это направление компания Azur Air.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Пермском крае субсидирование получат 11 внутренних и один международный маршрут.

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#Пермь#Авиаперевозки#Египет#Шарм-эш-Шейх
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