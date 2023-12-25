Перед самым Новым годом из Перми запустят прямой рейс в Египет

Летать в Шарм-эль-Шейх можно теперь будет каждые десять дней с 28 декабря 2023 года по 21 марта 2024 года. Также в расписании указаны три прямых рейса еще в один египетский город — Хургаду — 1, 12 и 22 января 2024 года. Обслуживает это направление компания Azur Air.