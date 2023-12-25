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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Пермячка требует за некачественный кухонный гарнитур более 1 миллиона рублей

Пермячка требует за некачественный кухонный гарнитур более 1 миллиона рублей

25 декабря 2023, 10:52
Фото: Midjourney
Кроме некачественной столешницы, женщина получила повреждения гарнитура и входной двери.

В Орджоникидзевский районный суд с иском к одной из мебельных компаний обратилась пермячка, которая просит взыскать в ее пользу ущерб, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Женщина указала, что в марте 2023 года заключила договор об изготовлении изделий из камня, а именно столешницы и фартука к кухонному гарнитуру, которые были поставлены ей с многочисленными дефектами. Женщина отказалась от принятия столешницы и фартука. Кроме того, при монтаже частей кухни был поврежден новый кухонный гарнитур и входная дверь квартиры.

В адрес компании истцом направлена претензия о возмещении ущерба, которая осталась без ответа. Общая сумма исковых требований превысила 1 млн. рублей.

Предварительное судебное заседание прошло сегодня.

#Происшествия#Общество#Суд#Иск#Мебель
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