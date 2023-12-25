Пермячка требует за некачественный кухонный гарнитур более 1 миллиона рублей

Женщина указала, что в марте 2023 года заключила договор об изготовлении изделий из камня, а именно столешницы и фартука к кухонному гарнитуру, которые были поставлены ей с многочисленными дефектами. Женщина отказалась от принятия столешницы и фартука. Кроме того, при монтаже частей кухни был поврежден новый кухонный гарнитур и входная дверь квартиры.