Пермяки могут помочь онкобольным детям встретить Новый год вместе с семьей

Пермяки могут помочь онкобольным ребятам, пережившим длительную госпитализацию, встретить Новый год с семьей, рассказав об акции друзьям в социальных сетях. Для этого нужно опубликовать пост со ссылкой на сайт. В рамках программы «Лига чемпионов» дети, которые из-за болезни не могли проводить свое детство вместе со сверстниками и были изолированы от общества в стенах больницы, будут учиться жить заново.