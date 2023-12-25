Пермяки могут помочь онкобольным детям встретить Новый год вместе с семьей

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Пермяки могут принять участие в благотворительной акции «Назад в детство». Она приурочена к Новому году, а собранные средства будут направлены на проведение выездной смены «Семейные выходные». Акция создана и проводится благотворительным фондом «Берегиня», чтобы дети, ведущие борьбу с онкологическими заболеваниями даже в ночь на 1 января, могли встретить Новый год дома, с родителями.
Участником акции может стать любой, вне зависимости от места нахождения, даты и времени суток. Для этого нужно зайти на сайт назадвдетство.рф, на котором можно найти счастливый пельмень с горошками перца внутри, защитить нарядную елку от лап проказника-кота и отыскать Деда Мороза в темной комнате. За время проведения акции фонд «Берегиня» должен собрать 500 тыс. рублей, сейчас собрано чуть более 14 тыс. рублей.
Пермяки могут помочь онкобольным ребятам, пережившим длительную госпитализацию, встретить Новый год с семьей, рассказав об акции друзьям в социальных сетях. Для этого нужно опубликовать пост со ссылкой на сайт. В рамках программы «Лига чемпионов» дети, которые из-за болезни не могли проводить свое детство вместе со сверстниками и были изолированы от общества в стенах больницы, будут учиться жить заново.