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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Пермяки могут помочь онкобольным детям встретить Новый год вместе с родителями

Пермяки могут помочь онкобольным детям встретить Новый год вместе с семьей

25 декабря 2023, 08:38
Фото: Midjourney

Пермяки могут помочь онкобольным детям встретить Новый год вместе с родителями

Сделать свой вклад в доброе дело может каждый.

Пермяки могут принять участие в благотворительной акции «Назад в детство». Она приурочена к Новому году, а собранные средства будут направлены на проведение выездной смены «Семейные выходные». Акция создана и проводится благотворительным фондом «Берегиня», чтобы дети, ведущие борьбу с онкологическими заболеваниями даже в ночь на 1 января, могли встретить Новый год дома, с родителями.

Участником акции может стать любой, вне зависимости от места нахождения, даты и времени суток. Для этого нужно зайти на сайт назадвдетство.рф, на котором можно найти счастливый пельмень с горошками перца внутри, защитить нарядную елку от лап проказника-кота и отыскать Деда Мороза в темной комнате. За время проведения акции фонд «Берегиня» должен собрать 500 тыс. рублей, сейчас собрано чуть более 14 тыс. рублей.

Фото: назадвдетство.рф

Пермяки могут помочь онкобольным ребятам, пережившим длительную госпитализацию, встретить Новый год с семьей, рассказав об акции друзьям в социальных сетях. Для этого нужно опубликовать пост со ссылкой на сайт. В рамках программы «Лига чемпионов» дети, которые из-за болезни не могли проводить свое детство вместе со сверстниками и были изолированы от общества в стенах больницы, будут учиться жить заново.

#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Благотворительность#Берегиня
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