Пермяки перевели мошенникам за месяц 65 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
За декабрь жители Пермского края отдали мошенникам более 65 млн рублей — пострадали около ста человек. Причем злоумышленники использовали не какие-то необычные схемы, а рассказывали стандартную историю про резервные счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Преступники звонят пермякам, представляясь сотрудниками банковской сферы или полиции и говорят, что якобы на человека пытаются оформить кредит. Для борьбы с этим нужно самим оформить кредит, а затем перевести деньги на безопасный счет.
Об одном из случаев в полиции рассказали подробнее. Жителю Лысьве написали в мессенджере якобы от имени его начальника, что на работе утекли его личные данные, а значит банковский счет могут использовать террористы. Затем с потерпевшим связались ненастоящие сотрудники ФСБ и Центробанка. 53-летний мужчина перевел им около 2 млн рублей.