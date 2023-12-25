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В декабре 2023 года жители Пермского края перевели мошенникам 65 млн рублей

Пермяки перевели мошенникам за месяц 65 миллионов рублей

25 декабря 2023, 11:12
Фото: Midjourney

В декабре 2023 года жители Пермского края перевели мошенникам 65 млн рублей

Пермяков пугают тем, что на них хотят взять кредиты. И под этим предлогом заставляют переводить деньги.

За декабрь жители Пермского края отдали мошенникам более 65 млн рублей — пострадали около ста человек. Причем злоумышленники использовали не какие-то необычные схемы, а рассказывали стандартную историю про резервные счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Преступники звонят пермякам, представляясь сотрудниками банковской сферы или полиции и говорят, что якобы на человека пытаются оформить кредит. Для борьбы с этим нужно самим оформить кредит, а затем перевести деньги на безопасный счет.

Об одном из случаев в полиции рассказали подробнее. Жителю Лысьве написали в мессенджере якобы от имени его начальника, что на работе утекли его личные данные, а значит банковский счет могут использовать террористы. Затем с потерпевшим связались ненастоящие сотрудники ФСБ и Центробанка. 53-летний мужчина перевел им около 2 млн рублей.

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#Мвд#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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