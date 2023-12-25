Пермяки перевели мошенникам за месяц 65 миллионов рублей

Об одном из случаев в полиции рассказали подробнее. Жителю Лысьве написали в мессенджере якобы от имени его начальника, что на работе утекли его личные данные, а значит банковский счет могут использовать террористы. Затем с потерпевшим связались ненастоящие сотрудники ФСБ и Центробанка. 53-летний мужчина перевел им около 2 млн рублей.