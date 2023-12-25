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В Ленинском районе Перми из-за коммунальной аварии вздулся асфальт на дороге

«По центру асфальт вспучило». В Ленинском районе произошла авария на сетях

25 декабря 2023, 10:36
Фото: группа «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» «ВКонтакте» | vk.com/vikiperm

В Ленинском районе Перми из-за коммунальной аварии вздулся асфальт на дороге

Ситуацию прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

В центре Перми, на перекрестке ул. Монастырская и Осинская прорвало трубу, из трещины бежит вода. Как сообщают водители в группе «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» в соцсети «ВКонтакте», по центру дороги заметно, что асфальт вздулся, его «подняло сантиметров на 20».

В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» рассказали Properm.ru, что сегодня, 25 декабря, с 12:30, из-за инцидента отключено водоснабжение в домах по улицам:

  • Куйбышева, 1, 3, 7;
  • Монастырская, 14, 61;
  • Окулова, 6, 7;
  • Осинская, 2а.

Сейчас ведутся переключения на сети водоснабжения, чтобы восстановить подачу всем потребителям. Ограничено движение транспорта по средней полосе проезжей части ул. Монастырская. Ремонтные работы на проезжей части начнутся после согласования земляной раскопки со всеми городскими службами.

UPD. В «Новогоре-Прикамье» сообщили, что водоснабжение восстановили в 16:00.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье
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