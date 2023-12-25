«По центру асфальт вспучило». В Ленинском районе произошла авария на сетях

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В центре Перми, на перекрестке ул. Монастырская и Осинская прорвало трубу, из трещины бежит вода. Как сообщают водители в группе «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» в соцсети «ВКонтакте», по центру дороги заметно, что асфальт вздулся, его «подняло сантиметров на 20».
В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» рассказали Properm.ru, что сегодня, 25 декабря, с 12:30, из-за инцидента отключено водоснабжение в домах по улицам:
Сейчас ведутся переключения на сети водоснабжения, чтобы восстановить подачу всем потребителям. Ограничено движение транспорта по средней полосе проезжей части ул. Монастырская. Ремонтные работы на проезжей части начнутся после согласования земляной раскопки со всеми городскими службами.
UPD. В «Новогоре-Прикамье» сообщили, что водоснабжение восстановили в 16:00.