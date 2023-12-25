«По центру асфальт вспучило». В Ленинском районе произошла авария на сетях

В центре Перми, на перекрестке ул. Монастырская и Осинская прорвало трубу, из трещины бежит вода. Как сообщают водители в группе «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» в соцсети «ВКонтакте», по центру дороги заметно, что асфальт вздулся, его «подняло сантиметров на 20».