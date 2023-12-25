Подсудимый Николай Вернигор лишен духовного сана церковным судом

Как стало известно, в 2020 году Никон был назначен архиереем Олегом Мироновым секретарем Кудымкарской епархии и настоятелем храма. Средствами епархии, находящихся на счетах банка, по уставу он имел право распоряжаться единолично. Имея доступ к корпоративной карте он в течение 2021–2022 гг. оплачивал с нее покупки и снимал наличные, утверждает следствие. Покупки он совершал преимущественно на суммы 20-40 тыс. рублей, заправлял по епархиальной карте автомобиль. Всего он потратил на себя порядка 7 млн рублей корпоративных денег.