Подсудимый Николай Вернигор лишен духовного сана церковным судом

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
С 1 декабря 2023 года подсудимый Николай Вернигор не является священником, церковный суд низверг его из духовного сана. Об этом заявил на допросе в Ленинском районном суде Перми свидетель Андрей Литовка — секретарь управления Пермской епархии Русской православной церкви (РПЦ), сообщает «РБК-Пермь».
В ходе состоявшегося сегодня судебного заседания по уголовному делу по обвинению Вернигора в хищениях 2021–2022 годов на общую сумму 23,1 млн руб. решено приобщить документы РПЦ о его проступках 1997 года при занятиях в духовном училище Алма-Аты (Казахстан) и 2003 года при служении в храме поселка Дивья Добрянского района Пермской области.
30 ноября Ленинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении священника Николая Вернигора. Сумма украденного у бывшего епископа Никона (в миру Олег Миронов), а также со счетов храма, составляет примерно 22 млн рублей.
Как стало известно, в 2020 году Никон был назначен архиереем Олегом Мироновым секретарем Кудымкарской епархии и настоятелем храма. Средствами епархии, находящихся на счетах банка, по уставу он имел право распоряжаться единолично. Имея доступ к корпоративной карте он в течение 2021–2022 гг. оплачивал с нее покупки и снимал наличные, утверждает следствие. Покупки он совершал преимущественно на суммы 20-40 тыс. рублей, заправлял по епархиальной карте автомобиль. Всего он потратил на себя порядка 7 млн рублей корпоративных денег.
Также Вернигор продал за 1,3 млн рублей автомобиль епархии Mitsubishi Pajero, автобус епархии «Неман» за 2,75 млн рублей (на балансе епархии он находился по стоимости 3,7 млн рублей). Среди украденных ценностей у Никона следствие назвало ростовую икону Святой Екатерины стоимостью более 100 тыс. рублей, Евангелие с золотым окладом, икону Богородицы Корсунской. Общий ущерб епископу Никону составил более 900 тыс. рублей.
Кроме того, в феврале 2022 года Вернигон продал земельный участок Никона в Подмосковье за 10 млн рублей. Они поступили на счёт Миронова, которым Вернигор мог управлять по доверенности. Он снял со счета в несколько приемов все деньги и распорядился ими по своему усмотрению.
В конце заседания гособвинение ходатайствовало продлить содержание Вернигора под стражу на время судебного процесса. Сам обвиняемый просил назначить ему домашний арест или иную более мягкую меру пресечения. Он пояснил, что его будет содержать супруга, которая не работает, но занимается продажами в интернете. Суд поддержал гособвинителя и оставил Вернигора в СИЗО до 20 февраля.