С сегодняшнего дня на Пермской телебашне покажут световое новогоднее шоу

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
На Пермской телебашне в течение 20 дней будут показывать световое новогоднее шоу. Башня будет освещена по-праздничному с 25 декабря по 13 января с 18:00 до 00:00, сообщают в РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».
В новогоднюю ночь 31 декабря и ночь перед Рождеством 6 января зрители смогут увидеть подсветку до 5 часов утра. В ночь на старый Новый год 14 января полюбоваться ей можно будет до 2 часов ночи.
Самую высокую в Перми «елку» озарят россыпи разноцветных конфетти, гирлянды фонариков и переливы радиоволн. Завершат 8-минутную программу световой дождь и фейерверки. Динамический блок будет повторяться каждые 20 минут, обещают в ПКРПЦ.