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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

С сегодняшнего дня на Пермской телебашне покажут световое новогоднее шоу

С сегодняшнего дня на Пермской телебашне покажут световое новогоднее шоу

25 декабря 2023, 09:32
Фото: РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр»
Наблюдать праздничную подсветку можно до старого Нового года.

На Пермской телебашне в течение 20 дней будут показывать световое новогоднее шоу. Башня будет освещена по-праздничному с 25 декабря по 13 января с 18:00 до 00:00, сообщают в РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».

В новогоднюю ночь 31 декабря и ночь перед Рождеством 6 января зрители смогут увидеть подсветку до 5 часов утра. В ночь на старый Новый год 14 января полюбоваться ей можно будет до 2 часов ночи.

Самую высокую в Перми «елку» озарят россыпи разноцветных конфетти, гирлянды фонариков и переливы радиоволн. Завершат 8-минутную программу световой дождь и фейерверки. Динамический блок будет повторяться каждые 20 минут, обещают в ПКРПЦ.

#Пермь#Новый год#Телебашня#Подсветка#Шоу
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