В детском саду и доме престарелых в Соликамске пожарная сигнализация не работала

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Соликамская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Проверка выявила нарушения в двух учреждениях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Нарушения выявлены в зданиях детского сада структурного подразделения МАОУ «СОШ № 17» и ГБУ Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Имеющиеся на указанных объектах системы пожарной сигнализации не обеспечивали автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны.
Прокуратурой руководителям учреждений внесены представления, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Виновные лица привлечены к ответственности, проведены необходимые мероприятия по настройке систем пожаротушения и безопасности. В настоящее время функционирование оборудования приведено в работоспособное состояние, отмечают в прокуратуре.