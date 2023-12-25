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Updated Сегодня, 14:32

В детском саду и доме престарелых в Соликамске пожарная сигнализация не работала

В детском саду и доме престарелых в Соликамске пожарная сигнализация не работала

25 декабря 2023, 13:48
Фото: 1MI
Информация о пожаре не поступала в пожарную охрану.

Соликамская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Проверка выявила нарушения в двух учреждениях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушения выявлены в зданиях детского сада структурного подразделения МАОУ «СОШ № 17» и ГБУ Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Имеющиеся на указанных объектах системы пожарной сигнализации не обеспечивали автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны.

Прокуратурой руководителям учреждений внесены представления, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Виновные лица привлечены к ответственности, проведены необходимые мероприятия по настройке систем пожаротушения и безопасности. В настоящее время функционирование оборудования приведено в работоспособное состояние, отмечают в прокуратуре.

#Общество#Пожар#Прокуратура#Соликамск#Нарушения
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