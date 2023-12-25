В детском саду и доме престарелых в Соликамске пожарная сигнализация не работала

Нарушения выявлены в зданиях детского сада структурного подразделения МАОУ «СОШ № 17» и ГБУ Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Имеющиеся на указанных объектах системы пожарной сигнализации не обеспечивали автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны.