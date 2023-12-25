Стало известно, есть ли связь между пробой Манту и смертью девочки в Прикамье

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали смерть четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара. В пресс-службе пояснили Properm.ru, что специалисты провели предварительный разбор этого случая: «Связи между проведённой пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом не установлено».
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. После ее завершения специалиста оценят качество оказания медпомощи ребенку. В Минздраве обещают сообщить результаты проверки, когда они появятся.
Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти девочки. По словам некоторых врачей, повышение температуры у ребенка могло произойти на фоне недоношенности и реакции на Манту, рассказывала 18-летняя мать.