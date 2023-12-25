Стало известно, есть ли связь между пробой Манту и смертью девочки в Прикамье

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали смерть четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара. В пресс-службе пояснили Properm.ru, что специалисты провели предварительный разбор этого случая: «Связи между проведённой пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом не установлено».