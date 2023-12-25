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Published Сегодня, 07:03

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Минздрав Прикамья: связи между пробой Манту и смертью девочки в больнице нет

Стало известно, есть ли связь между пробой Манту и смертью девочки в Прикамье

25 декабря 2023, 07:03
Фото: pexels

Минздрав Прикамья: связи между пробой Манту и смертью девочки в больнице нет

Девочка скончалась в больнице, ее не смогли спасти медики.

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали смерть четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара. В пресс-службе пояснили Properm.ru, что специалисты провели предварительный разбор этого случая: «Связи между проведённой пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом не установлено».

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. После ее завершения специалиста оценят качество оказания медпомощи ребенку. В Минздраве обещают сообщить результаты проверки, когда они появятся.

Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за смерти девочки. По словам некоторых врачей, повышение температуры у ребенка могло произойти на фоне недоношенности и реакции на Манту, рассказывала 18-летняя мать.

В Москве заинтересовались смертью 4-месячной девочки после пробы манту в Прикамье
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