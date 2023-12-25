В Перми прокуратура ответит на вопросы о соблюдении прав инвалидов

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Интересующие вопросы об обеспечении прав инвалидов можно будет задать 28 декабря с 11:00 до 12:00. Участниками прямой линии станут представители прокуратуры Перми, сообщают в администрации.
Звонки будут принимать старший помощник прокурора Перми Анна Иванова, помощник прокурора Перми Ольга Душкина. Поступившая информация может стать поводом для проведения проверок и принятия мер прокурорского реагирования, отмечают в мэрии.
Пермяки могут спросить об обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе не входящими в федеральный перечень, льготном лекарственном обеспечении, доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения, соблюдении прав на образование.
Вопросы можно задать по номеру: 2–059–059.