В Перми прокуратура ответит на вопросы о соблюдении прав инвалидов

Пермяки могут спросить об обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе не входящими в федеральный перечень, льготном лекарственном обеспечении, доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения, соблюдении прав на образование.