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В Перми в 2024 году вновь откроется социальная ветклиника

В Перми в 2024 году вновь откроется социальная ветклиника

25 декабря 2023, 05:31
Фото: vk.com/lucky_vet
Ветклиника закрылась на фоне проблем приюта «Матроскин» с прокуратурой.

В Перми могут вновь открыть социальную ветеринарную клинику. Она может начать работу в 2024 году, заявила руководитель приюта «Матроскин» Галя Море изданию Chitaitext. В медучреждении будут проводить бесплатные и льготные ветеринарные услуги по стерилизации и лечению животных. Точной даты начала работы ветклиники нет.

Ранее в краевой столице уже работала ветклиника «Счастливчик», которую создали основатели приюта «Матроскин». Однако ее работу было решено прекратить из-за финансовых проблем. Все силы было решено направить на деятельность приюта, так как прокуратура считает его деятельность незаконной. Приют находится в подвале жилого здания, что запрещено по закону. Ранее такого требования не было.

Руководители приюта пытались обжаловать решение о выселении в суде, однако этого не удалось сделать как в краевом суде, так и в кассационном. Сейчас у волонтеров есть план построить собственное здание.

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#Пермь#Животные#Матроскин
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