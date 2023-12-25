В Перми в 2024 году вновь откроется социальная ветклиника

Ранее в краевой столице уже работала ветклиника «Счастливчик», которую создали основатели приюта «Матроскин». Однако ее работу было решено прекратить из-за финансовых проблем. Все силы было решено направить на деятельность приюта, так как прокуратура считает его деятельность незаконной. Приют находится в подвале жилого здания, что запрещено по закону. Ранее такого требования не было.