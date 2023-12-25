В Пермский край на последней неделе в году придут аномальное потепление и снегопады

Последняя неделя в Пермском крае ожидается очень теплой. По данным синоптиков проекта «Метеоролог и я», погода будет похожа на ту, которая обычно устанавливается в феврале, начале марта. Среднее отклонение температуры от нормы — на уровне +4…+5°. При этом вместе с потеплением начнутся серьезные осадки. Их количество будет в полтора раза больше нормы.