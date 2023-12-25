properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:55

Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 02:59

Updated Сегодня, 02:59

В Пермском крае на неделе с 25 декабря по 31 декабря потеплеет до -1°

В Пермский край на последней неделе в году придут аномальное потепление и снегопады

25 декабря 2023, 02:55
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе с 25 декабря по 31 декабря потеплеет до -1°

Самым теплым днем на неделе будет понедельник.

Последняя неделя в Пермском крае ожидается очень теплой. По данным синоптиков проекта «Метеоролог и я», погода будет похожа на ту, которая обычно устанавливается в феврале, начале марта. Среднее отклонение температуры от нормы — на уровне +4…+5°. При этом вместе с потеплением начнутся серьезные осадки. Их количество будет в полтора раза больше нормы.

Погода по дням:

  • 25 декабря: небольшой снег, днем -6…-1°;
  • 26 декабря: небольшой снег, местами гололедица, в течение суток -7…-2°;
  • 27 декабря: местами снегопад, гололедица, ночью -11…-6°, днем -9…-4°;
  • 28 декабря: небольшой снег, гололедица, ночью -11…-6°, днем -10…-5°;
  • 29 декабря: небольшой снег, гололедица, ночью похолодает до -14…-9°, днем -12…-7°.

В выходные 30 и 31 декабря в Пермском крае столкнулся воздушные массы с юга и с севера. Это приведет к дополнительным снегопадам, пик которых ожидается на 31 декабря. Подробные данные на выходные и новогоднюю ночь синоптики обещают опубликовать позже.

Читайте также:
Пермякам рассказали, какой погоды ждать в Прикамье в новогодние праздники«Сделали из нас посмешище». Синоптики отрицают морозы -40° в Прикамье на Новый год
#Пермь#Погода#Хэппи нью еар
Подпишитесь
Экс-глава снесенного на Качканаре монастыря открыл буддийский центр под Хохловкой
Сегодня, 05:05
В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли трое взрослых и ребенок
Сегодня, 04:09
«Новые люди» представили своего кандидата на президентские выборы. Кто он?
Сегодня, 02:38
Воевал с немцами и японцами. В Пермском крае похоронят 101-летнего врача-ветерана
Сегодня, 04:49
Соцфонд РФ напоминает: время подавать заявления на получение единого пособия
Вчера, 04:42