В Пермский край на последней неделе в году придут аномальное потепление и снегопады

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:59
Последняя неделя в Пермском крае ожидается очень теплой. По данным синоптиков проекта «Метеоролог и я», погода будет похожа на ту, которая обычно устанавливается в феврале, начале марта. Среднее отклонение температуры от нормы — на уровне +4…+5°. При этом вместе с потеплением начнутся серьезные осадки. Их количество будет в полтора раза больше нормы.
Погода по дням:
В выходные 30 и 31 декабря в Пермском крае столкнулся воздушные массы с юга и с севера. Это приведет к дополнительным снегопадам, пик которых ожидается на 31 декабря. Подробные данные на выходные и новогоднюю ночь синоптики обещают опубликовать позже.