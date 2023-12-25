В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли трое взрослых и ребенок

Водитель легкового автомобиля и два его пассажира погибли на месте — это 23-летняя девушка и 11-летняя девочка. Вдобавок, травмы получили еще два пассажира: женщина - она скончалась в машине скорой помощи, а также 16-летний парень — его госпитализировали.