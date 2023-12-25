В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли трое взрослых и ребенок

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
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В Пермском крае в аварии погибли четыре человека. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло 25 декабря около 6:30 на трассе Пермь - Екатеринбург.
Мужчина 1969 года рождения управлял автомобилем Renault Logan. По предварительным данным, на 126 км дороги автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в грузовик Volvo. Это привело к тяжелым последствиям.
Водитель легкового автомобиля и два его пассажира погибли на месте — это 23-летняя девушка и 11-летняя девочка. Вдобавок, травмы получили еще два пассажира: женщина - она скончалась в машине скорой помощи, а также 16-летний парень — его госпитализировали.
Сейчас сотрудники ГИБДД находятся на месте аварии. Они пытаются разобраться в причинах ДТП.