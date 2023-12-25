В пермском микрорайоне Балатово произошло отключение электроэнергии

В группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» пояснили, что в 16: 53 на распредсети в Индустриальном районе был повреждён кабель 6 кВ. Как говорят энергетики, возможно перебитие кабеля в ходе земляных работ. Без энергоснабжения остались многоквартирные дома на улицах Комбайнеров, Бригадирская, Баумана, и частично Мира. Сейчас идет поэтапное восстановление энергоснабжения. Полностью аварию обещают ликвидировать до 19:00.