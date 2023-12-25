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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В пермском микрорайоне Балатово произошло отключение электроэнергии

В пермском микрорайоне Балатово произошло отключение электроэнергии

25 декабря 2023, 12:51
Фото: 1MI
Сейчас идут восстановительные работы

По информации ЕДДС Перми на территории микрорайона Балатово произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом порталу Properm.ru сообщили в краевом МЧС.

Аварийной бригадой «Пермских городских электрических сетей» проводятся восстановительные работы.

В группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» пояснили, что в 16: 53 на распредсети в Индустриальном районе был повреждён кабель 6 кВ. Как говорят энергетики, возможно перебитие кабеля в ходе земляных работ. Без энергоснабжения остались многоквартирные дома на улицах Комбайнеров, Бригадирская, Баумана, и частично Мира. Сейчас идет поэтапное восстановление энергоснабжения. Полностью аварию обещают ликвидировать до 19:00.

#Происшествия#Пермь#Авария#Коммунальная авария
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