В пермском ТЦ «Семья» расширят игровую зону и обновят рестораны

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Пермский торгово-развлекательный комплекс «СемьЯ», один из участников ГК «ЭКС»? проводит сейчас обновление ресторанной группы и планирует расширение игровой зоны в 2024 году. Подробностями нововведений ТЦ поделится после Нового года, сообщает в Telegram руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.
В 2023 году ведущие торговые центры Перми смогли полностью заполнить пустые площадки после ухода иностранных компаний. При этом Елена Жданова отмечает, что появилась другая проблема — большое совпадение представленных брендов.
В этот период владельцам торговых точек важно сконцентрироваться на поиске конкурентного преимущества. По мнению главы, выросла значимость удобного месторасположения ТРК и необходимость расширения сферы развлечений, еды и мероприятий, что поможет в привлечении посетителей.