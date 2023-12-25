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В пермском ТЦ «Семья» расширят игровую зону и обновят рестораны

В пермском ТЦ «Семья» расширят игровую зону и обновят рестораны

25 декабря 2023, 09:02
Фото: Midjourney
Глава направления недвижимости ГК «ЭКС» также отметила, что для посетителей выросла значимость удобного расположения торгового центра.

Пермский торгово-развлекательный комплекс «СемьЯ», один из участников ГК «ЭКС»? проводит сейчас обновление ресторанной группы и планирует расширение игровой зоны в 2024 году. Подробностями нововведений ТЦ поделится после Нового года, сообщает в Telegram руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.

В 2023 году ведущие торговые центры Перми смогли полностью заполнить пустые площадки после ухода иностранных компаний. При этом Елена Жданова отмечает, что появилась другая проблема — большое совпадение представленных брендов.

В этот период владельцам торговых точек важно сконцентрироваться на поиске конкурентного преимущества. По мнению главы, выросла значимость удобного месторасположения ТРК и необходимость расширения сферы развлечений, еды и мероприятий, что поможет в привлечении посетителей.

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#Еда#Трк семья#Развлечения#Мероприятия#Гк экс#Пермский торговый центр#Расширение#Обновление ресторанов#Месторасположение#Игровая зона#2023 год#2024 год
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