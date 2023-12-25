В пермском ТЦ «Семья» расширят игровую зону и обновят рестораны

Пермский торгово-развлекательный комплекс «СемьЯ», один из участников ГК «ЭКС»? проводит сейчас обновление ресторанной группы и планирует расширение игровой зоны в 2024 году. Подробностями нововведений ТЦ поделится после Нового года, сообщает в Telegram руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.