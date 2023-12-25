В Прикамье из-за снегопада ограничили вдвижение на двух дорогах

— М-7 «Волга», участок 339 км — 506 км и

— Р-242 Пермь — Екатеринбург, участок 9 км — 160 км.



Об этом сообщают в краевой Госавтоинспекции. Ограничения движения введено с 20:00 25 декабря до 2:00 26 декабря.



