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В Прикамье из-за снегопада ограничили вдвижение на двух дорогах

В Прикамье из-за снегопада ограничили вдвижение на двух дорогах

25 декабря 2023, 16:21
Фото: 1MI
Ограничение введено на ближайшую ночь для грузового транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах Пермского края в связи с сильным снегопадом вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

— М-7 «Волга», участок 339 км — 506 км и
— Р-242 Пермь — Екатеринбург, участок 9 км — 160 км.

Об этом сообщают в краевой Госавтоинспекции. Ограничения движения введено с 20:00 25 декабря до 2:00 26 декабря.

#Происшествия#Транспорт#Ограничения движения
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