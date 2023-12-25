В Прикамье подводят итоги реализации патриотического проекта «Парта Героя» за год

Образовательный патриотический проект «Парта Героя» запущен партией «Единая Россия» в 2018 году. В рамках партийного проекта «Новая школа» он в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество в сражениях Великой Отечественной войны, локальных конфликтах и специальной военной операции. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учёбе и активное участие в жизни школы.