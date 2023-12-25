В Прикамье подводят итоги реализации патриотического проекта «Парта Героя» за год

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Образовательный патриотический проект «Парта Героя» запущен партией «Единая Россия» в 2018 году. В рамках партийного проекта «Новая школа» он в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество в сражениях Великой Отечественной войны, локальных конфликтах и специальной военной операции. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учёбе и активное участие в жизни школы.
По словам первого заместителя секретаря реготделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева, в 2023 году была открыта 41 «Парта Героя» в Березовском, Юрлинском, Юсьвинском, Кочевском, Частинском Куединском, Косинском, Чернушинском, Лысьвенском, Губахинском, Октябрьском, Красновишерском округах, а также в школах Индустриального, Свердловского, Дзержинского, Мотовилихинского, Орджоникидзевского и Кировского районов г. Перми. Участникам специальной военной операции было посвящено 26 парт.
К примеру, 22 декабря в Щучье-Озерской школе Октябрьского округа состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь выпускника школы Вадима Андреевича Мизёва, погибшего в ходе выполнения специальной военной операции на территории Украины.
В открытии «Парты Героя» приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Георгий Поезжаев, начальник территориального отдела Щучье-Озерского поселения Айрат Зиалтдинов и папа Вадима Андрей Петрович Мизёв.
Вадим Мизёв родился в 1998 г. в поселке Октябрьский, окончил Щучье-Озерскую среднюю школу в 2014 году и поступил в Уральский железнодорожный техникум. В 2018 г. был призван в российскую армию на срочную службу. 3 сентября 2022 г. Вадим прибыл в город Кострома для прохождения службы по контракту. 26 ноября 2022 г. за спасение людей в экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, Вадима наградили медалью «За спасение погибавших».
Вадим погиб в ходе специальной военной операции 30 января 2023 года. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, представлен к государственной награде «Орден Мужества» (посмертно).
«Память о погибших — долг каждого живущего. Забыть прошлое — значит предать память о людях, которые отдали жизнь за честь Родины. Будем их помнить вечно», — подчеркнул секретарь местного отделения «Единой России» Октябрьского округа Георгий Поезжаев.
До конца 2023 года будет открыта ещё одна «Парта Героя» в Октябрьском округе, она будет посвящена участнику СВО Василию Новосёлову.