В Соликамске в ДТП погибла женщина-водитель и пассажир ее машины

Около 16:30 часов по автодороге Кунгур — Соликамск — БКПРУ-4 в направлении БКПРУ-4 двигался автомобиль Daewoo Matiz, под управлением 46-летней женщины. На 3 км автодороги водитель не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением 34-летнего водителя