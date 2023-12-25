В Соликамске в ДТП погибла женщина-водитель и пассажир ее машины

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
На трассе Кунгур-Соликамск-БКПРУ-4 в результате ДТП погибла 46-летняя женщина. Подробности сообщат в краевом ГИБДД.
Около 16:30 часов по автодороге Кунгур — Соликамск — БКПРУ-4 в направлении БКПРУ-4 двигался автомобиль Daewoo Matiz, под управлением 46-летней женщины. На 3 км автодороги водитель не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением 34-летнего водителя
В результате автоаварии водитель и пассажир Daewoo Matiz от полученных травм скончались на месте. По данному факту проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.