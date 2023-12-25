В Соликамске вновь отключили тепло

Сегодня, 25 декабря, с 14:00 до окончания работ в Соликамске вновь масштабное отключение тела и горячей воды. Как сообщают в паблике администрации городского округа, на этот раз отключение, которое проводит соликамское МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» — плановое.