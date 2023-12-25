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В Соликамске вновь отключили тепло

В Соликамске вновь отключили тепло

25 декабря 2023, 15:17
Фото: properm.ru
Без отопления и горячего водоснабжения остались больше 30 многоквартирных жилых домов

Сегодня, 25 декабря, с 14:00 до окончания работ в Соликамске вновь масштабное отключение тела и горячей воды. Как сообщают в паблике администрации городского округа, на этот раз отключение, которое проводит соликамское МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» — плановое.

Под отключение попали следующие многоквартирные жилые дома в Соликамске:

  • ул. Культуры, 26, 28, 30, 32, 34;
  • ул. 3-й Пятилетки, 15, 17, 19, 24,26;
  • ул. Коммунаров, 12, 20, 22;
  • ул. Р.Землячки, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
  • ул. Большевистская, 27, 28, 30, 32, 34;
  • ул. Добролюбова, 19, 21;
  • ул. Черняховского, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Как сообщили в краевом МЧС, ООО «Соликамская ТЭЦ» в 8:00 приступило к снижению температуры теплоносителя в северной части Соликамска для безопасного проведения планово-предупредительного ремонта на сетях ООО «Соликамская ТЭЦ» в районе дома 18 по улице Урицкого.

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#Общество#Тепло#Соликамск#Теплоэнергия#Теплосети
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