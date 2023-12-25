В Соликамске вновь отключили тепло

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Сегодня, 25 декабря, с 14:00 до окончания работ в Соликамске вновь масштабное отключение тела и горячей воды. Как сообщают в паблике администрации городского округа, на этот раз отключение, которое проводит соликамское МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» — плановое.
Под отключение попали следующие многоквартирные жилые дома в Соликамске:
Как сообщили в краевом МЧС, ООО «Соликамская ТЭЦ» в 8:00 приступило к снижению температуры теплоносителя в северной части Соликамска для безопасного проведения планово-предупредительного ремонта на сетях ООО «Соликамская ТЭЦ» в районе дома 18 по улице Урицкого.
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